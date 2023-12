Silvano Aureoles acusa ‘descalificaciones’ de Xóchitl Gálvez a su persona y renuncia a Fuerza y Corazón por México

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Aún no comienzan las campañas presidenciales pero el equipo de Xóchitl Gálvez ya presentó su primera fractura. Se trata de la baja del perredista Silvano Aureoles, quien decidió dejar su cargo en el equipo de Fuerza y Corazón por México, ante las supuestas diferencias que tiene con la candidata a la presidencia, publicó El Financiero.

‘Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de @XochitlGalvez. En un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México’, escribió en su cuenta de X.

Pese a su renuncia, Aureoles señaló que confía en que la oposición gane las elecciones 2024. ‘Desde lo más profundo de mi corazón, anhelo que ganemos la presidencia de nuestro país y tengan por seguro que desde mi trinchera, abonaré como siempre lo he hecho a que el México que soñamos sea una realidad’, añadió.

Hace dos semanas, el exgobernador de Michoacán había sido llamado para coordinar el área de Desarrollo Sustentable del Frente Amplio por México.

La precandidata presidencial del opositor Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, presentó a principios de diciembre el equipo que le dará forma a su proyecto de Gobierno 2024-2030, mediante lo que llamó ‘Imaginemos’, con los que realizará foros encabezados con destacados políticos e integrantes de la sociedad civil.

Gálvez expuso que este grupo, que se encargará de dialogar con la ciudadanía, tiene el objetivo de buscar la “posibilidad de construir un mejor país”.

El equipo de Mesas Temáticas lo conforman 29 profesionales quienes abrirán espacios para acercarse a la ciudadanía y conocer sus necesidades en problemáticas como seguridad, agua, medioambiente, economía, mujeres y migración.

Entre los convocados por Gálvez están José Ángel Gurría, exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Fernando Gómez-Mont, secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación también en la administración calderonista. (Fuente: El Financiero)