Tienditas volverán a exhibir cajetillas de cigarros; esperan repunte en ventas…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Las llamadas tienditas y los comercios minoristas en el país elevarán sus ventas hasta 15% con la suspensión del decreto que prohibía exhibir marcas y cajetillas de cigarro a la vista al público, señaló la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), publicó 24-horas.mx.

Al celebrar esta decisión del juez que les permite de nuevo la venta de cigarros sin esconder el producto como estableció el reglamento emitido en enero pasado, se los pone en igualdad de circunstancias con los comercios de conveniencia y supermercados que sí se les permitía la exhibición.

Cuauhtémoc Rivera, líder de la Anpec, comentó que la decisión del Tribunal Colegiado “nos haya otorgado la suspensión de la prohibición que se nos había impuesto de manera injusta de exhibir los cigarros en los puntos de venta, es una importante victoria jurídica y comercial para el pequeño comercio en México”.

Agregó que “con esto se empareja el piso que habíamos perdido ya que supermercados y tiendas de conveniencia sí podían exhibir el producto… lo que hizo que el canal de ventas se resintiera en pequeños comerciantes”. Insistió que se va a recuperar la venta indirecta y eso elevará las ganancias de los comerciantes minoristas, ya que los clientes acuden por el cigarro y compran algún otro producto como un refresco, un pan o incluso una botana.

Aclaró que esto no es un amparo, se trata de una suspensión del decreto prohibicionista mientras se resuelve el otro juicio, “pero esto apunta en una dirección positiva sobre esa decisión legal”.

Reconoció que los cigarros piratas se venden en las principales ciudades del país con gente en los cruceros, en los boleros, en paradas de transporte, pero se trata de productos de contrabando, “nosotros lo hemos denunciado hasta el cansancio y operan con toda libertad” y son las autoridades las que no hacen nada al respecto.

Añadió que con ello, la suspensión de la prohibición que les permite de nuevo exhibir el producto, los pequeños comerciantes se deben de comprometer a seguir los lineamientos de salud que es no vender cigarros sueltos, no venderles a menores de edad, no vender productos piratas ni permitir su consumo en lugares cerrados entre otras medidas.

Aseguró que un 70% de las llamadas tienditas están instaladas en hogares de los comerciantes, por lo que estos mismos son conscientes de que no pueden poner en riesgo sus ingresos de subsistencia y sus negocios.

Desde el 15 de enero de 2023, el Gobierno de México prohibió la exhibición a la vista del cigarro, al entrar entonces en vigor la Ley General para el Control del Tabaco . Según datos del Instituto Nacional de Seguridad Pública (INSP) en nuestro país hay 15 millones de fumadores, por lo que para contener el daño a la salud que este ocasiona se emitió un decreto que frenó la publicidad, promoción y patrocinio de productos elaborados con tabaco en el país.

El decreto incluso prohibió anunciarse a través de redes sociales o en publicidad subliminal por medio de influencers. Dichas medidas buscaban frenar el tabaquismo, ya que de acuerdo al INSP los consumidores fuman más de 7.4 cigarros por día con un gasto mensual de al menos hasta enero de 2023 de 287 pesos y donde una de las alertas principales era la iniciación en personas de 14 años en el país.

Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud (OMS), emitió un llamado urgente ahora por el consumo de cigarrillos electrónicos para proteger a los niños y a los no fumadores y reducir todo lo posible los efectos de estos productos en la salud de las personas.

“No solo se ha demostrado que marcas y calos cigarrillos electrónicos no ayudan a abandonar el tabaquismo, sino que hay pruebas alarmantes de sus perjuicios para la salud”, precisó. (Fuente: 24-horas.mx)