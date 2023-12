Cinco millones de mexicanos se autoidentifican con una orientación sexual e identidad de género LGBTQ+

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En México 5 millones de personas se autoidentifican con una orientación sexual e identidad de género LGBTQ+, publicó informador.mx.

En el año 2021, el total de la población de 15 años y más de edad en México se estima en 97.2 millones de personas. De estas, 5 millones se autoidentifican LGBTQ+, lo que equivale al 5.1 % de la población de 15 años y más en el país. El 81.8 % se asume parte de esta población por su orientación sexual, un 7.6 %, por su identidad de género y un 10.6 %, por ambas.

En país, 1 de cada 20 personas de 15 años y más de edad, se autoidentifica como LGBTQ+.

Discriminación a la comunidad LGBT+

La discriminación contra personas no heterosexuales es una realidad presente todos los días en México. De acuerdo con la ENADIS 2017, el 33% de mujeres y el 41% de hombres no aceptarían a alguien trans en su casa; mientras que el 30% de mujeres y el 35% de hombres no aceptarían a alguien homosexual.

Por otro lado, 7 de cada 10 personas LGBTQ+ expresaron haber vivido y sufrido discriminación.

Los asesinatos son la reacción más violenta de la discriminación. México es el segundo país de América Latina donde hay más asesinatos contra personas trans, solamente después de Brasil. Y de 2007 a 2017 se han registrado 422 transfeminicidios, según el Centro de Apoyo a las Identidades Trans. (Fuente: informador.mx)