En votación, proyecto para construir hospital para atender a 400 mascotas, en Cancún 

CANCÚN, MX.- Julio Méndez Paniagua, regidor de la Comisión de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Benito Juárez, informó que se encuentra en votación el proyecto de la construcción de un centro hospitalario para atender alrededor de 400 mascotas en los terrenos del exrastro municipal.

En entrevista, el edil destacó que este proyecto se encuentra dentro del presupuesto participativo, por lo que tiene que ser votado por la ciudadanía para que se haga realidad.

“Es un proyecto que está en el presupuesto participativo, por lo que necesitamos que la ciudadanía vite ara que el terreno donde antes estaba el Rastro Municipal, ahora sea un Hospital Canino”, expresó el regidor.

En ese tenor, el regidor que este lugar también podrían estar ubicadas las instalaciones de la Dirección de Bienestar Animal, así como el espacio para albergar a las mascotas.

“Estarán ahí las oficinas de Bienestar Animal y ahí queremos tener aparatos para hacer tomografías, exámenes de sangres y tendremos más espacio para albergar mascotas, que se encuentran en situación de calle y además tendremos ambulancias para emergencias, que si nos sale de un perro atropellado salga la ambulancia y que sea atendido por nosotros”, explicó.

Indicó que este proyecto, si es uno de los proyectos elegidos, tendría una inversión de seis millones de pesos aproximadamente.

Resaltó que dicho proyecto triplicaría la cifra de mascotas que son atendidas actualmente en el actual centro de atención de mascotas.

“No me gustaría llamar deficiente a la operatividad, porque no podemos día con día hacer una barrido de calles para salvaguardar a las mascotas, porque no tenemos espacios, por eso tenemos que esperar el periodo de adopciones para ir desalojando espacios. Entonces, si ganamos ese concurso tendríamos hospital, con veterinarios, especialistas, equipo y más espacios para salvaguardar a más mascotas”, destacó.

Por último, el regidor hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en esta votación y elija a este proyecto integral de atención a mascotas.

“Vengan al [Palacio Municipal] y voten por el proyecto que más les satisfaga a sus necesidades, pero recordando que esta necesidad es de naturaleza humana para salvar el bienestar animal”, concluyó. (Agencia SIM)