Este 2023 se protegió el medio ambiente en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN, MX.– Este año 2023 con importantes programas como: Reciclatón, Limpieza de cenotes, Reforestación de carretera federal, Preservación y Conservación de Tortugas Marinas, entre otros, está administración que encabeza Lili Campos enfocó sus esfuerzos en la preservación y el cuidado del medio ambiente.

Al respecto, la directora de Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, Lucelly Ramos Montejo, declaró que la temporada de anidación de tortugas suele ser del 1 de mayo al 31 de octubre, sin embargo, destacó que este año, desde el mes de febrero hasta abril, se comenzó a capacitar al sector hotelero para que tuvieran conocimientos de protección, prohibiciones de temporada, así como conocer la NOM-162-SEMARNAT-2012.

“Fue una temporada bastante buena y tranquila, en poligono de 24 kilometros, que culminó con un total de mil 726 nidos de tortugas, 180 mil 326 huevos y fueron liberadas 142 mil 996 crías. Además, se tuvieron 14 varamientos de ejemplares vivos y cinco recales de ejemplares muertos, los cuales fueron atendidos por personal técnico del Programa de Protección y Conservación de Tortugas Marinas en el municipio, en coordinación con la Profepa, porque sabemos que estas especies son protegidas por la NOM-162-SEMARNAT-2012”, recalcó la directora.

Los cenotes también fueron atendidos

Desde que inició la administración, se activó el programa “Adopta un cenote” en el que integrantes del Cabildo lo hicieron con cada uno y hasta el día de hoy continúan limpiándolos y rehabilitándolos, pues eran utilizados por algunos ciudadanos para cometer sus fechorías, donde además los contaminaban con cacharros.

“Lo que hemos hecho, tanto regidores como empresas que se han sumado, es cercar algunos cenotes, así como el colocar letreros con códigos QR donde indica la importancia del cenote. De hecho, es importante recalcar que uno de los cenotes, llamado “Agua Sagrada” se encontró un adoratorio maya, en este sentido trabajamos con el INAH para su registro”, informó Lucelly Ramos.

Dijo que hasta el momento son 14 cenotes adoptados y cada mes se trabaja en su limpieza.

Añadió que actualmente en Solidaridad se cuenta con 226 cenotes y se trabaja de manera coordinada tanto con el INAH, así como con la sociedad civil para trabajar por el bien de los cuerpos de agua de este municipio.

Embellecen carretera federal

Cómo municipio turístico de talla internacional, la directora de Medio Ambiente y Cambio Climático destacó que se cuenta con un plan de manejo para embellecer la carretera federal y colocar plantas ornamentales, así como árboles, aunque la vía sea federal, se busca reforestar esta zona por la que transitan diariamente miles de turistas y locales.

Dijo que actualmente se tienen reforestados alrededor de 4 kilómetros, donde se han colocado 19 mil 479 ejemplares tanto de plantas ornamentales como también de árboles. “Hemos llevado a la carretera federal especies arbóreas adultas para que embellezcan nuestro municipio. Tenemos en este tramo ceibas, maculis, palma real, entre otras” añadió.

Lucelly Ramos dijo que este es un trabajo que se hace de forma coordinada con los hoteles, puesto que se les ha solicitado que adopten su frente de carretera federal para que reforesten esa área y el municipio se vea con una imagen diferente.

Inculcan cultura del reciclaje

En este 2023 se realizaron 12 jornadas de reciclatón, donde en la última jornada se acopió 38 mil 633 kilogramos, esto con la finalidad es que todos los desechos le den un segundo uso y no vayan a dar al relleno sanitario; es por ello que Ramos Montejo manifestó que, estos residuos se van con empresas acopiadoras autorizadas.

“De hecho, contamos con un padrón de estas empresas que tienen autorizaciones y planes de manejo para realizar esas acciones en cuanto al tema de reciclaje, incluso, están autorizadas por parte del estado y no por el municipio”, indicó.

Para finalizar, la directora dijo que se cuenta con un punto fijo de acopio en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, con un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm y los sábados de 9 am a 1 pm. “La intención es contar en el 2024 con nueve puntos fijos para que toda la ciudadanía tenga más opciones para llevar su reciclaje y no espere los reciclatones que son el primer viernes de cada mes”. (Fuente: Ayuntamiento de Solidaridad)