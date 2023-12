“NO HAY RECURSOS Y DEBEMOS VER QUÉ HACER”:  Asegura Jorge Aguilar, subsecretario de Gobierno, que Mara Lezama sí atiende a mujeres buscadoras

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras reconocer intereses detrás de los colectivos de madres buscadoras lo que ha ocasionado manifestaciones y rompimientos entre ellas, el subsecretario de gobierno, Jorge Aguilar Osorio, dijo que deben encontrar los mecanismos para conseguir recursos ante la reducción en el presupuesto solicitado para ejercer en el 2024 en la Comisión de Búsqueda de Personas.

A pesar de la reducción presupuestal insistió que Mara Lezama ha sido puntual en atender el problema de la desaparición de personas que no es privatizó en Quintana Roo si no en todo el país a consecuencia de la delincuencia organizada.

El tema de las madres buscadoras es un tema sensible y la gobernadora y el fiscal, Raciel López, han tenido reuniones constantes para resolver sus peticiones, aseguró.

Aunque no hay presupuesto Aguilar Osorio dijo que en el 2024 trabajarán en la capacitación y contratación de más personas para trabajos de localización de personas y el reforzamiento de los protocolos y el departamento pericial de la FGE.

Cuestionado sobre la reducción en el presupuesto solicitado por la Comisión de Búsqueda de Personas, el Subsecretario de gobierno dijo que se reunirán con la encargada d ela oficina María López Urbina y ver qué hacer “porque las madres buscadoras por su simple condición se convierten en defensoras de derechos humanos y requieren de atención”.

Ante la queja contra López Urbina por el distanciamiento con los colectivos de personas buscadoras, Aguilar Osorio afirmó qué la encarga de la Comisión siempre ha estado en todas las reuniones y con toda la disposición para trabajar “pero si hay algo que corregir se hará”. (Noticaribe)