Que será a través del respaldo ciudadano y de perfil de competencias y capacidades la selección de candidatos a cargos de elección popular, dice Johana Acosta, dirigente de Morena

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Ante la inconformidad de miembros fundadores por irregularidades en el proceso de selección interna de candidatos y candidatas a cargos de elección popular, la dirigente estatal de Morena, Johana Acosta Conrado insistió que el mecanismo de selección será con base a la tabla de competencias, capacidades y respaldo de la militancia “y todos tienen derecho aunque esto no representa abrir la puerta a ciudadanos de dudosa calidad moral.

Aclaró que desconoce la lista de personas que se registraron en el proceso interno para la selección de candidatos y candidatas a las presidencias municipales y diputaciones locales ya que lo maneja en forma directa el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Insistió que en la elección de 2024 no podrán participar quienes no cumplan con los principios de Morena y no tengan firmes sus convicciones partidistas.

Además confirmó que Morena descarta la posibilidad de considerar como su candidato o candidata a las personas que estén sancionadas por Violencia política contra la Mujer en Razón de Género. (Noticaribe)