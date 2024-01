Acusa mujer a BanCoppel de supuestamente vaciar su cuenta de ahorro en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Orquídea Cifuentes López, habitante de esta ciudad, denunció que fue víctima de un fraude, al ser vaciada su cuenta de ahorros, de 270 mil pesos, que tenía en BanCoppel desde hace 10 años, sin que hasta el momento esta institución bancaria aclare qué pasó con su dinero.

En conferencia de prensa afuera de las instalaciones de BanCoppel de Plaza Las Américas, la víctima explicó, al borde del llanto, que el 22 de diciembre del año pasado, cuando intentó realizar algunas compras, le indicaron que su tarjeta no tenía fondos.

Al acudir a las instalaciones del banco, le comentaron que su cuenta estaba vacía y que el dinero había sido transferido a otra cuenta de BanCoppel, pero por el derecho de confidencialidad no le proporcionaron más detalles.

“Lo peor de todo es que, así como me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo a mucha gente y eso duele, porque no tiene idea que es quedarse en ceros, no poderme comprar nada”, expresó la afectada.

“Ni mi cena compré. Me quedé sin ningún peso”, lamentó esta persona.

A pesar de que los empleados del banco levantaron un reporte por este aparente robo y le aseguraron que congelarían ambas cuentas para iniciar las investigaciones, días después recibió tres notificaciones de trasferencias hechas desde su cuenta por concepto de 3 mil pesos cada una.

Posteriormente, le informaron que su reporte “no tuvo éxito” y que ahora ya no podían hacer nada para recuperar su dinero, por lo que Cifuentes López no descarta que los empleados del mimos banco estén involucrados en estos fraudes, ya que son los únicos que tiene acceso a las cuentas.

Orquídea Cifuentes añadió que, al acudir a este banco, vio a otra mujer que lloraban en el lugar, por lo que no descarta que existan otras víctimas de este fraude.

Esta ciudadana indicó que presentará su denuncia ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), además, lanzó un llamado público a las autoridades para intervengan y eviten que BanCoppel “le robe a la ciudadanía”. (Agencia SIM)