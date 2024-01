Investiga Imoveqroo 10 denuncias por cobro excesivo de taxistas en Chetumal

CHETUMAL, MX.- Cerca de 10 denuncias contra taxistas que incrementaron sus tarifas de manera injustificada durante las fiestas decembrina y fin de año, están siendo investigadas por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo).

Rodrigo Alcazar, director del Imoveqroo reveló que estas denuncias provienen principalmente de usuarios de Chetumal que se vieron afectados por estos cobros excesivos, las cuales ya se encuentran en proceso de evaluación para aplicar las sanciones.

Además, informó que el personal del instituto retiró algunas mantas y desinstaló anuncios en bardas que anunciaban cobros no autorizados, “por este caso no hay sanciones porque no le puedo atribuir la manta o la pintura a alguna persona” explicó.

El titular del Imoveqroo recordó que no está contemplado un aumento en las tarifas para los sindicatos de transporte público en Quintana Roo durante este año, ya que no presentaron la documentación completa para su autorización. (Agencia SIM)