NUBARRONES EN EL HORIZONTE GUINDA: Se unen morenistas contra ‘imposiciones’ en proceso interno; alertan de ‘voracidad’ del PVEM; “Hemos sido pisoteados y no podemos seguir permitiendo esto”, reclaman

CANCÚN, MX.- Un grupo de morenistas, que incluye a la ex senadora suplente Alfonsina Sánchez Cruz; a la senadora Marybel Villegas Canché; la ex secretaria municipal de Desarrollo Social, Maricruz Carrillo Orozco, y varios fundadores, anunciaron hoy que de forma unida enviarán un documento a la dirigencia de su partido para exigir transparencia en el proceso interno, ya que la ciudadanía no tolerará más imposiciones por parte de un mismo grupo. También denunciaron la “voracidad” del PVEM, y la suma de personas que se oponían a los ideales de la “4T”, pero que con “ponerse un chaleco guinda” ya son sumados en posiciones de poder.

Alfonsina Sánchez Cruz, quien tiene años de lucha dentro del sindicato del IMSS en Quintana Roo y quien aclaró que ella no se inscribió para ningún espacio de elección popular este año, leyó una declaración conjunta en la que piden que se tome en cuenta a los compañeros del partido que tienen trayectoria comprobada en favor de las causas de pueblo.

En el escrito, lamentaron que Morena sea manejada como una “SA de CV” en la que ponen a disposición su marca a personas que “navegan a contracorriente de los ideales del presidente Andrés Manuel López Obrador”, además de denunciar que el Partido Verde está “engullendo” a su partido.

“Llego tiempo de que los verdaderos morenos ocupen espacios y que se tome en cuenta el perfil de los compañeros inscritos, sin imposiciones”, aseveró. “Es una lucha desigual, pero no seríamos luchadores sociales si no expresáramos nuestro malestar”.

La ex senadora suplente afirmó que no están en contra de que se sumen a más personas al proyecto, pero estos recién llegados debieran “ponerse a la cola” y no desplazar a quienes han luchado y caminado desde hace años.

“Debemos exigir verdaderas encuestas y verdadera consideración hacia quienes se han inscrito”, señaló.

La senadora Marybel Villegas Canché señaló que esta situación no es exclusiva de Benito Juárez, pues en los 11 municipios hay gente capacitada, fundadora, que debieran ser tomadas en cuenta.

La cancunense aceptó que en el pasado ella ha tenido diferencias con quienes acompañaba hoy, pero enfatizó que lo que buscan es “una postura de unidad del morenismo del estado”, para cerrar filas y pedir que estos perfiles sean tomados en cuenta, no solo para candidaturas, sino también en espacios de gobierno, a nivel estatal y municipal.

La legisladora federal afirmó que la Cuarta Transformación “no se siente” en la calle, ya que persisten los reclamos por la problemática que se vive. También criticó que se busque concesionar servicios, cuando eso es una contradicción a la línea que se impulsa a nivel federal.

Maricruz Carrillo Orozco fue más allá en sus críticas hacia el grupo que actualmente ostenta el poder en Morena a nivel estatal, al indicar que ellos no valoran perfiles, sino que “tratan de vender” a nivel nacional a quienes puedan prolongar su grupo, situación contraria a sus estatutos, que no permiten “tribus” dentro de Morena.

Esta rueda de prensa y el escrito que enviarán a su Comité Ejecutivo Nacional, aclaró, no es para apoyar a alguna candidatura particular, “sino que busca evitar que se repita lo visto en varios estados, que es una burla disfrazada de democracia”.

A partir de la Cuarta Transformación, continuó, el pueblo “despertó y espera en Morena mayor transparencia y credibilidad”, por lo que ya no tolerará desinformación e imposiciones como antes.

“El pueblo merece respeto” enfatizó.

En Quintana Roo, aseguró, se marcha en sentido contrario de la “4T”, por el avance del Partido Verde, lo que se ve en situaciones como el mal manejo de la basura, el transporte, y ahora la privatización de las licencias de conducir, que eran facultad de los municipios.

“Si continúan (el PVEM) avanzando en los cargos, seguirán estos problemas; queremos a gente que llegue a pelear en favor del pueblo y las leyes”, aseveró, añadiendo que ceder espacios al Verde es “terminar de entregar el estado”.

Francisco Antonio Colín, fundador de Morena, aseguró que ellos hacen un llamado a la unidad, pero en torno a un proyecto, no en favor de grupos.

Lamentó que espacios de poder dentro del Gobierno del Estado sean ocupados por personas que sencillamente “se pusieron el chaleco” de Morena.

Alfonsina Sánchez, por su parte, aseguró que al seleccionar a cuadros en Morena, eligen a personas que buscan beneficiar “a quienes los pusieron en el cargo”, a través de concesiones o contratos, en lugar de beneficiar a la ciudadanía.

Si se continúa cayendo en influyentismos, en el que se nombran a primos, cuñados, amantes y parejas, se regresaría a una “casta divina” en Quintan aroo.

“Hemos sido pisoteados y no podemos seguir permitiendo esto”, afirmó.

También estuvieron presentes Reinaldo Miguel Sebastián, Misael Martínez y Leopoldo Salguero, entre otros fundadores. (Agencia SIM)