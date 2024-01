Un niño de 13 años se proclama como el primero en vencer al icónico videojuego Tetris

ESTADOS UNIDOS.- Un niño de 13 años venció por primera vez el juego de Tetris de Nintendo, publicó aristeguinoticias.com.

Will Gibson, conocido como Blue Scuti, jugó durante casi 40 minutos en el nivel más rápido y con un cambio de colores que hace muy difícil apreciar los bloques.

Su logro histórico es que por primera vez logró colapsar (crashear) la memoria del juego, al mismo tiempo que logró el récord de puntos. Medios especializados apuntan que esto solo había sido logrado por computadoras entrenadas con inteligencia artificial.

Logro histórico

En la partida también obtuvo las marcas de puntuación general, de nivel, líneas y puntuación en el nivel 19.

En entrevista con el canal Classic Tetris, el niño dijo que su principal rival fueron sus propios nervios para colocar las piezas y no arruinarlo todo.

Su siguiente meta es mantener el récord, porque sabe que otros jugadores intentarán sacar más puntos antes de colapsar el juego.

Si te concentras en algo y te poner a trabajar en ello lo más probable es que lo lograrás, si tratas lo suficiente.

En entrevista con The New York Times Will Gibson dijo que eligió Tetris porque es un juego fácil de iniciar, aunque es difícil dominarlo.

Sostuvo que no le interesan los juegos ni consolas de última generación.

La revolución

El juego salió desde 1984 y desde entonces ha retado a usuarios de todas partes del planeta.

Al principio se pensaba que el juego no tenía límite y que cualquier persona podía mantenerse eternamente colocando bloques.

Sin embargo, durante los últimos años una nueva generación de jugadores revolucionó la forma del juego inventando una nueva forma de agarrar el control para controlar los bloques que caen rápidamente.

La técnica se llama Roolling, fue inventada por el jugador Cheez y consiste en golpear con los dedos la parte de atrás del control para presionar rápidamente el mando.

Este tipo de jugadores renovó el interés en el Tetris clásico y reventó nuevos récords globales en las competiciones y en las transmisiones de Twicht y YouTube. (Fuente: aristeguinoticias.com)