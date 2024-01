Autosuficiencia en producción de gasolinas no será en sexenio de AMLO, reconoce Octavio Romero

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La autosuficiencia en la producción de combustibles no se alcanzará en este gobierno, sino que se conseguirá a partir de 2025, reconoció este jueves el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, publicó La Jornada.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Romero Oropeza presentó un balance de la administración de la petrolera en lo que va del sexenio y detalló que en 2025, cuando entren en operación al cien por ciento las coquizadoras de Tula y de Salina Cruz que están en construcción, se alcanzará la autosuficiencia en producción de gasolinas, pues todos los hidrocarburos que se produzcan en el país podrán procesarse.

El presidente López Obrador dijo en el salón Tesorería de Palacio Nacional que “con el apoyo del pueblo se ha rescatado Pemex, una empresa pública fundamental”, y señaló que si su gobierno no hubiera aplicado las políticas que ha adoptado para el incremento de la producción petrolera y de combustibles, el litro de gasolina costaría 28 o 29 pesos, o incluso 35.

“De no haber aplicado la política que se está llevando a cabo, entonces sí, no costaría como se difundió a finales y a principios de este año, el litro de gasolina 28, 29 pesos, ya ven como echaron a andar toda una campaña de que ya estaba vendiéndose la gasolina a 28. 29 pesos, un gasolinazo así como lo hacían ellos, pero no sólo 28 o 29, a lo mejor costaría 35 el litro”, expresó.

“Y sin duda estaríamos importando, comprando petróleo crudo, porque van a ver en qué situación dejaron Pemex estos corruptos, porque ese fue el distintivo del manejo de Pemex durante todo el periodo neoliberal: la corrupción”, afirmó.

Romero Oropeza expuso que las reservas de petróleo crudo equivalente pasaron de 7 mil millones de barriles en 2019 a 7.4 mil millones en 2023, lo que significa un incremento del 6 por ciento.

Detalló que la producción petrolera tuvo su máximo histórico en 2004, cuando llegó a

3.4 millones de barriles diarios y que a partir de ese momento tuvo bajas constantes, hasta que llegó al mínimo de 1.7 millones de barriles diarios en 2019. Al respecto, afirmó que se ha incrementado en este sexenio a 1.8 millones de barriles si se toma en cuenta sólo la producción de Pemex y a 1.9 millones si se incluye la producción del sector privado.

Aseguró que el 30 por ciento de la producción se obtiene de campos petrolíferos nuevos y que el costo de extracción de cada barril ha tenido una reducción de más de un dólar en cinco años, al pasar de 16.6 dólares con impuestos en 2019 a 15.1 en 2023.

Destacó que el procesamiento y refinación de hidrocarburos ha aumentado a más del doble de lo que se registraba al inicio del sexenio, al pasar de 519 mil barriles en noviembre de 2018 a mil 764 en 2023, contando la producción de la refinería de Deer Park, Texas. Añadió que la meta es que en 2026 se procesen y refinen 1 millón 774 mil barriles, con la aportación de la refinería de Dos Bocas y de las coquizadoras que están en construcción.

La producción de gasolinas ha pasado de 300 mil barriles diarios en noviembre de 2018 a 655 mil barriles en 2023, y se espera que en 2024 aumente a un millón 46 mil barriles, con la entrada en operación de la refinería de Dos Bocas.

Subrayó que en 2025, cuando entren en operación al cien por ciento las coquizadoras de Tula y de Salina Cruz que están en construcción, se alcanzará la autosuficiencia en producción de gasolinas, pues todos los hidrocarburos que se produzcan en el país, podrán procesarse.

En tanto, la participación de Pemex en el mercado interno de gasolinas, diesel y turbosina, ha pasado del 76 por ciento en 2011 al 82.1 por ciento en 2023 y se estima que estará en 84 por ciento en 2023.

Entre otros puntos, reseñó que se ha renovado el parque vehicular de Pemex para la distribución de combustibles, al pasar de 726 pipas en 2018 a 2 mil 437 en 2023.

Destacó que la deuda de la paraestatal pasó de 129 mil 3 millones de dólares en 2018 a 106.8 millones de dólares en 2023, lo que significa una baja de 22 mil 500 millones de dólares o un 17.4 por ciento. (Fuente: La Jornada)