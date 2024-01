Inconforma construcción gasolinera en centro de José María Morelos

José María Morelos. – La construcción de una gasolinera a tan solo tres cuadras del centro de la ciudad ha generado inconformidad entre los morelenses, debido al riesgo que representa para las familias que habitan en las inmediaciones.

Entrevistado al respecto, Galo Tuyub y Chi, habitante de la comunidad Santa Gertrudis, señaló que esta gasolinera sería más conveniente instalarla en algún crucero que conecte varias comunidades, ya que muchos conductores tienen que recorrer largas distancias para proveerse del combustible.

“Me impresionó la construcción que se está haciendo, me impactó porque hay reglamentos para poner un negocio de esta naturaleza”, expresó.

Esta sería la tercera gasolinera en la cabecera municipal, la cual, según Tuyub y Chi, representa un riesgo latente para las familias que habitan cerca del lugar donde se está construyendo, debido al almacenamiento y manipulación del combustible, “estamos hablando de un lugar muy poblado”, agregó.

“En lo personal, no me gusta que esté aquí se debió haber hecho en un lugar retirado de la ciudad y así no habría tanto peligro”, comentó. (AGENCIA SIM)