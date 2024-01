AMLO ‘no cree’ acusaciones de Sanjuana Martínez contra Luisa María Alcalde y Marath Bolaños

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador deslindó a Claudia Sheinbaum Pardo de las acusaciones de la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, quien denunció a secretarios de Estado de pedir parte de sus liquidaciones para destinarlo a la campaña presidencial de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicó infobae.com.

En días pasados, la exdirectora de la extinta Agencia de Noticias del Estado Mexicano declaró que funcionarios federales, entre ellos Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), solicitaron a los extrabajadores 20 por ciento de su liquidación para destinarlo a la campaña.

“Creo que no es cierto, conozco muy bien al secretario del Trabajo, Marath (Bolaños) es un hombre con convicciones, con ideales, honesto; dde luego, conozco a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, una mujer con principios e ideales, honesta, incorruptible; y conozco a Claudia (Sheinbaum), es una mujer inteligente, con convicciones y honesta”, sentenció el titular del Ejecutivo.

AMLO afirmó que “respeto mucho lo que dice la compañera, pero no lo comparto. Nosotros no censuramos a nadie, por encima de todo está la libertad, no puede haber mordaza, pero eso no significa que no haya posibilidad a la réplica y que no se garantice el derecho a disentir”, al tiempo que hizo un llamado para que confirme sus dichos y presente sus pruebas. (Fuente: infobae.com)