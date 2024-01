Da INE hasta el 22 de enero para tramitar credencial para votar 

Felipe Carrillo Puerto.- El 22 de enero es la fecha límite para que los ciudadanos puedan realizar cualquier trámite de actualización al padrón electoral de Quintana Roo, informó este día Ana Aceves Osnaya, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 02 de Instituto Nacional Electoral (INE).

Entrevistada durante su gira de supervisión del módulo de atención ciudadana en Felipe Carrillo Puerto, la funcionaria instó a los ciudadanos a que acudan lo más pronto posible a efectuar cambios en la mica electoral a alguno de los módulos del INE.

“[Esto aplica para la] actualización de sus datos, la corrección de datos, cambio de domicilio, reposición credencial o una reincorporación; esto se pueden hacer hasta el 22 de enero. Cualquier trámite lo pueden hacer en las localidades en donde le toque al módulo 230252 que atiende a Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos”, declaró al referirse a los de la Zona Maya.

Asimismo, informó que hasta el 20 de mayo podrán reimprimirse micas extraviadas o robadas, pero sin ningún cambio en sus datos y con la misma fotografía.

Además, Aceves Osnaya señaló que los jóvenes que cumplen antes del 2 de junio la mayoría de edad pueden realizar de manera anticipada su trámite de su credencial de lector.

“También inscripción anticipada que es para jóvenes que cumplen años antes del 2 de junio. Después, hay otro plazo para solicitar sólo reposiciones hasta el 8 de febrero después ya no se puede hacer absolutamente nada sólo en caso de perder sus credenciales pueden solicitar reimpresiones del 9 de febrero al 20 de mayo, y a partir de ahí ya no se puede hacer absolutamente nada”, explicó.

Finalmente, comentó que en caso de que los ciudadanos no recojan su credencial, será resguardada y no podrá ser recogida y por lo tanto no podrán votar el día de la jornada electoral. (AGENCIA SIM)