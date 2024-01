“ES UNA BURLA Y UNA FLAGRANTE SIMULACIÓN”: Rechaza Red Feminista Quintanarroense imposición de Anahí González como precandidata de Morena al Senado de la República; la Anipa la acusa de ‘usurpar’ por segunda vez una posición indígena y amagan con impugnar

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Como una burla y simulación calificó la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) la designación de Anahi González Hernández como precandidata de Morena al Senado de la República bajo la auto adscripción indígena.

Los pueblos y comunidades indígenas que existen y resisten en Quintana Roo merecen una representación digna en el Senado y es lamentable que sea una mujer la que se preste a esta farsa “y la señalamos a ella y a su partido por esta afrenta contra las comunidades y pueblos indígenas en la entidad”, afirmaron las Colectivas.

A través de un comunicado, la Red Feminista Quintanarroense – integrada por diversas Colectivas entre las cuales hay mujeres de los Municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, que cuentan con comunidad indígena – rechazó la designación de Anahí González – actual diputada federal por el distrito 02 – , y la calificó como burla y flagrante simulación y violación a los derechos políticos electorales de las comunidades indígenas que el partido Morena está efectuando al imponer a Anahí González.

Afirmó que las acciones afirmativas en materia política son medidas temporales que se generan para lograr condiciones de igualdad respecto a las personas quienes han sido histórica, cultural y tradicionalmente excluidas de los espacios de decisión y por lo tanto, su voz no ha sido escuchada y su realidad y contexto no es tomado en cuenta en las políticas públicas, presupuestos y acciones del Estado. (Noticaribe)

MORENA LE CERRÓ ESPACIOS A LOS VERDADEROS INDÍGENAS

La Asociación Nacional Plural Indígena por la Autonomía (Anipa) denunció que la diputada federal Anahí González Hernández, hoy anunciada por Morena como virtual candidata indígena, está usurpando de nuevo esta posición que le corresponde por ley a personas mayas.

A través de redes sociales, esta asociación acusó a Morena de violar sus propios principios, al intentar “imponer” a una persona no indígena, para cumplir con esta acción afirmativa.

“Es un derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la participación y representación política. Se violentan los principios de este partido. ¿No que primero los pobres? No mentir, y no robar y no traicionar”, expresó la asociación.

En entrevista aparte durante un programa en redes sociales, Hermelindo Be Cituk, coordinador estatal de esta asociación, comentó que le toca ahora al Instituto Nacional Electoral (INE) sancionar a Morena, para que cumpla con esta acción afirmativa.

En ese tenor, recordó que la hoy diputada federal por el Distrito 2 ya usurpó una candidatura indígena cuando se postuló para este cargo, pero en su momento ninguna autoridad electoral y de Morena realizó la sanción correspondiente.

Asimismo, al referirse al caso actual, el entrevistado aseguró que Morena amedrentó a algunos aspirantes indígenas a esta candidatura, para no hacerle “sombra” a la aspirante al Senado de la República.

“Hace unos años ella usurpó la candidatura por el Distrito 2, en Anipa señalamos, pero ninguno de los aspirantes verdaderamente indígenas quiso impugnar. […] En el actual proceso interno, tenemos conocimiento de que a nuestros compañeros que participan en ese partido los amanazaron, les dijeron que no hagan sombra, en el caso de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum”, resaltó.

Resaltó además Morena le ha cerrado las puertas a los indígenas, para poner como candidatos a allegados a la cúpula del partido, simulando encuestas.

“Entonces, es grave, se atentó contra la democracia. Morena le cerró el espacio a los indígenas, para que ellos postulen a los que ellos quieren. Hay un compañero Isauro Pool que vive en Cancún y se quiso inscribir para el senado y estuvo esperando cuándo se abre el portal, para que se pudiera inscribir, pero nunca se abrió esos espacios”, acusó.

Remarcó también que la actual diputada local no cumple con ninguno de los lineamientos que el INE estableció para aquellas personas que sea candidatas indígenas.

“Anahí no es indígena y Morena no está cumplimiento con la acción afirmativa. En los 10 lineamientos que marcó el INE establece que la persona que sea candidato indígena tiene que hablar su lengua. Anahí no habla maya. No cumple con ninguno de los 10 requisitos para este proceso electoral, no cumple con la acción afirmativa indígena, con la autoadscripción calificada…”, abundó.

Por último, comentó que esta asociación que representa intentará que el INE obligue a Morena a cumplir con esta acción afirmativa.

“Nosotros vamos a exigir que el INE que revoque esta candidatura, porque internamente en Morena hábilmente estos usurpadores lo manejaron, no registraron a nadie más, para que nadie le haga sombra y para que nadie se queje”, dijo finalmente. (Agencia SIM)