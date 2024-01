Se inscriben Jesús Pool, Adrián Pérez Vera y otros aspirantes por candidaturas de Movimiento Ciudadano 

CHETUMAL, MX.- Políticos y funcionarios municipales como Jesús Pool Moo, regidor de Benito Juárez; Adrián Pérez Veza, síndico de Solidaridad; y Lidia Rojas, regidora de Othón P. Blanco, anunciaron este día su registro para buscar ser candidatos a distintos cargos públicos con los colores de Movimiento Ciudadano.

Uno de los primeros en anunciar su registro fue Jesús Pool Moo, quien, al ser entrevistado a su salida de la sede de MC en Chetumal, anunció su aspiración para buscar la presidencia municipal de Cancún.

En ese sentido, el delegado de MC en Benito Juárez afirmó que el proceso interno destaca por ser “el más limpio” del proceso electoral.

“Es el partido que menos problemas ha tenido durante el proceso, porque aquí hay piso parejo. Entonces, a diferencia de otros partidos en donde están muy raspados, MC es abierto y todo se decide en México (sede central de este partido”.

Asimismo, resaltó que, a diferencia de Morena, MC sí respeta las acciones afirmativas, dándole las candidaturas a aquellos que cumplen todos los requisitos para representar a las comunidades indígena y LGBT.

Además, le dio la bienvenida a los nuevos políticos y funcionarios que se han sumado a Movimiento Ciudadano, como Jorge Portilla, expetista y exsecretario general del Ayuntamiento de Tulum.

“Jorge Portilla ha sido bienvenido en MC y él toma la decisión a qué posiciones jugar y desde luego que MC le de apertura a todas y todos. Mañana se inscribirán otros que vienen de otros partidos políticos”, añadió.

OTHÓN P. BLANCO, TULUM, PLAYA DEL CARMEN Y PUERTO MORELOS

Por otra parte, Lidia Rojas Fabro, regidora de Othón P. Blanco anunció, a través de redes sociales, su inscripción al proceso interno para buscar la candidatura de MC a la presidencia municipal, por segunda vez consecutiva.

Fue a las 5 de la tarde cuando esta funcionaria realizó su registro en compañía de familiares, integrantes de su equipo y algunos simpatizantes.

“Estamos listos, esto es lo nuevo y va de nuevo. De corazón por Othón P. Blanco”, expresó la regidora a través de redes sociales, con una foto.

Para ese mismo cargo en este municipio también se inscribió Paola Cervera Villanueva, secretaria de Organización y Acción Política de Movimiento Ciudadano estatal y excandidata a diputada local en el Distrito 15 en el pasado proceso electoral.

“A partir del 19 de enero visitaremos a amistades, vecinas, vecinos, militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano para explicar nuestro proyecto municipal y porqué es el mejor proyecto para tener en OPB un Ayuntamiento con futuro”, expuso en sus redes sociales.

Por su parte, Adrián Pérez Vera, actual síndico de Solidaridad, se inscribió para buscar este mismo cargo en su municipio.

“Estamos sembrando las semillas de lo nuevo, construyendo un futuro más brillante y emocionante para Solidaridad y todo Quintana Roo. Lo nuevo es imparable”, expresó a través de un boletín publicado en redes sociales.

En cuanto a Tulum, Juan José Elías Miguel, exdirector de Turismo de Tulum, anunció su inscripción en el proceso para buscar la alcaldía de Tulum.

“Ya es momento de un cambio real, un cambio no solo de quien gobierna si no de cómo se gobierna. Esta intención no es para únicamente ocupar una posición de liderazgo, sino para mejorar cada uno de los procesos de la gestión pública en Tulum y que esto nos ayude a terminar con males históricos y con prácticas corruptas que solo hostigan a la ciudadanía y frenan la inversión. Esta intención va por todo Tulum”, expresó en sus redes sociales.

Asimismo, en Puerto Morelos, la empresaria Mirely Vargas se presentó también la sede de MC en Chetumal para buscar ser la candidata de este partido a la presidencia municipal de Puerto Morelos.

Al término de su inscripción, la empresaria dijo que ella, por ser originaria de Puerto Morelos, puede ser una candidata que haga un buen papel en las próximas elecciones, con los colores de MC.

“Quiero que confíen en una joven, tengo 28 años. Vamos a dejar atrás la vieja política para darle entrada a una joven preparada”, afirmó.

ASPIRANTES A DIPUTACIONES

No solo acudieron aspirantes a presidencias municipales. También arribaron a la sede de este partido distintos interesados para inscribirse en el proceso interno en busca de una candidatura a una diputación local.

En ese tenor, Víctor Cuadros se inscribió como aspirante a la diputación local por el distrito 3; la activista de la diversidad sexual, Linger Méndez, para el 4; Lety Santiago para el 7 y la maestra Aída Flores para el 8.

Cabe mencionar que Movimiento Ciudadano inició hoy su proceso de selección de candidatos, cuyo cierre de registro será mañana lunes 15 de enero en punto de las 5 de la tarde. (Agencia SIM)