“CADA QUIEN ES RESPONSABLE DE ACEPTAR O NO”: Asegura ‘Lulú’ Cardona que ella no aceptaría candidatura de cuota indígena

CANCÚN, MX.- Lourdes Latife Cardona Muza, aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Benito Juárez por Morena, indicó que “cada quien es responsable de aceptar o no” una posición, al referirse a la candidatura de Anahí González, virtual precandidata de Morena al Senado, como cuota indígena.

“No puedo hablar por nadie, porque cada quien es responsable de lo que decida aceptar o no aceptar”, expresó. “Yo no tomaría una posición que le corresponde a algún tema de acción afirmativa, si no estoy dentro de la acción informativa”.

Esta precandidatura ha generado inconformidad entre diversos grupos sociales del estado, al calificarla como una “simulación”, ya que grupos como la Asociación Plural Indígena por la Autonomía (Anipa), aseguran que está usurpando una posición que no le corresponde.

CIERRAN FILAS

Por otra parte, la también regidora de Benito Juárez expresó que la reunión que sostuvieron con la gobernadora, el domingo pasado, fue para que todos su sumen a los trabajos que se están haciendo de estructura electoral.

Descartó que durante el encuentro se hayan manifestado inconformidades y, por el contrario, resaltó el ánimo de la gobernadora para dejar claro que dentro del partido “hay piso parejo”, lo cual fue muy aplaudido por los presentes.

Expresó que, a pesar de no tener conocimiento de las encuestas, ya que es un tema es la Comisión Nacional, “todos respetamos lo que ellos dictaminen, a través de la comisión electoral”.

“Hay que esperar las encuestas, obviamente habrá algunas tendencias por el manejo de medios que se da, pero bueno, yo seré respetuosa de lo que el partido diga”, recalcó.

Reconoció que habrá compañeros que no estén de acuerdo en las decisiones que tome el partido y recordó que en el 2019 cuando compitió para ser candidata a una diputación, decidieron en último minuto sacarla de la encuesta y poner a Erika Castillo, como candidata. Pese a ello, se sumó a los trabajos.

“Esto es de voluntades”, dijo. (Agencia SIM)