Acusa mujer a servidor público de sustraer a su hijo, en Othón P. Blanco

CHETUMAL, MX.- Roxana del Rocío Reyes Durán, presunta víctima de violencia vicaría, denunció a su ex pareja José E. A. P., que labora en la Casa de Gobierno de Quintana Roo, de sustraer a su hijo desde octubre pasado, y aprovechar sus “influencias” para obstaculizar el proceso en su contra en la Fiscalía General del Estado.

A través del Colectivo Feminista Xtabay, esta madre mencionó que recurrió a esta organización, para pedir apoyo, ya que las autoridades se han negado a ayudarla, ya que le exigen una sentencia firme de guarda y custodia de su hijo.

En ese sentido, la denunciante refirió que la sustracción de su hijo de dos años ocurrió en la comunidad de Xul-Ha, cuando dicho sujeto realizó una visita a la casa de la madre de ella, para ver su hijo.

“El 2 de octubre del 2023 el C. JOSE E. A. P. paso al domicilio de mi mama para recoger a mi hijo, para que pudiera convivir como lo hacía siempre pues nunca le prohibí ver a su hijo, a pesar de que nunca cumplió con su obligación de proporcionarle alimentos, yo quería que mi hijo tuviera una relación con su padre, sin embargo abusando de mi confianza lo sustrajo y retuvo sin orden de un Juez Familiar y hasta la fecha no he podido ver o convivir con mi menor hijo de 2 años y 8 meses quien sigue lactando leche materna”, expuso.

Asimismo, la madre señaló que dicho sujeto la maltrató física y psicológicamente durante la cinco años que vivió con él en la comunidad Santa Elena, donde la mantuvo en una casa con los recursos más básicos.

Además, aseguró que el hombre la obligaba a tener relaciones sexuales en varias ocasiones y, por otro, en algunas ocasiones, a transportar animales exóticos de una zona a otra del estado.

Comentó que aunado a ello el hombre la amenazaba con hacer públicas videos y fotos de ellos teniendo relaciones sexuales, si ella se esperaba de él.

La denunciante afirmó que, desesperada por los golpes y tratos que recibía, se separó de él; a los pocos meses, el hombre presuntamente sustrajo al menor.

Indicó que lo anterior fue denunciado en la carpeta de investigación FGE/QROO/OPB/11/6722/2023, de fecha 27 de noviembre del 2023, misma que, dijo, no ha tenido avances significativos.

“Hasta el día de hoy no se me ha hecho entrega de mi hijo por el c. José E. A. P., desconociendo su paradero, pues desde el mes de octubre del 2023 no he tenido contacto ni comunicación alguna con él, por lo que temo por su seguridad e integridad personal, motivo por el cual solicito el apoyo de las autoridades para que se me reintegre a mi hijo y no se les siga ocasionando ningún daña físico, psicológico o emocional”, concluyó. (Agencia SIM)