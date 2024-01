Exige fundadora de Morena ser tomada en cuenta para ser candidata a la diputación del Distrito 7

CANCÚN.- Al presentarse como una fundadora que caminó “día y noche” por Morena, Mirna del Rosario Ávila Salazar, exigió hoy a la dirigencia de este partido ser tomada en cuenta, para buscar la candidatura a la diputación del Distrito 7 local.

En conferencia de prensa realizada esta mañana en Cancún, la militante guinda afirmó que los fundadores de este partido han sido relegados poco a poco, para que cuadros políticos del Partido Verde asuman cargos públicos “que se ha ganado Morena”.

“Le están dando más espacios, dijeron que son tiempos, que van a dar a ellos dos años y a nosotros dos, y en realidad estamos en espera”, agregó.

En ese tenor, la morenista aseguró que ahora es su turno para ser tomada en cuenta, ya que lleva muchos años trabajando a favor del avance del partido.

“Yo me lo gané; soy Morena de corazón, lo llevo en el alma. Vengo de años picando piedra avanzando y no he sido tomada en cuenta”, aseveró.

La militante aclaró, no obstante, que ella no tiene pensado irse a otro partido, en caso de que no resulte favorecida con esta candidatura.

“Si no salgo favorecido, nos vamos a sumar a quien resulte ganador en la candidatura, pero sí voy a tener un poquito de nostalgia, pero espero tan siquiera un cargo, ocupar una secretaría para que podamos trabajar de la mano de la ciudadanía”, añadió.

Por último, Ávila Salazar señaló que es la última vez que busca un cargo popular, ya que espera retirarse de la vida política en 2027.

“Espero por eso que seamos tomados en cuenta, me siento preparada para ser un buen desempeño en el Congreso. A mí me gustaría llegar al lugar que ha llegado nuestra gobernadora, con apoyo del pueblo”, concluyó. (Agencia SIM)