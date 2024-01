“ES ALGO QUE ELLA DEBE ACLARAR”: Descarta Mario Machuca impugnar precandidatura de Anahí González por aceptar nominación usurpando una cuota indígena

CANCÚN.- Mario Machuca Sánchez, dirigente de la CROC en Benito Juárez y aspirante a una senaduría por Morena, afirmó que no buscará impugnar la precandidatura de Anahí González Hernández, quien fue elegida por una de las dos fórmulas al Senado, por la acción afirmativa indígena.

En entrevista breve esta mañana, el dirigente sindical mencionó que solo deben impugnar aquellos aspirantes de origen indígena que se sientan agraviados por la precandidatura de la actual diputada federal.

Además, afirmó que solo a Anahí González Hernández le compete aclarar por qué aceptó esta precandidatura, a pesar de no formar parte de este sector poblacional.

“[En Morena] la pusieron como tal [indígena]. Es algo que ella debe aclarar. Yo no puedo encajar en el tema, porque no me siento aludido. Tiene que quejarse alguien que sea indígena, porque así lo marca la ley. Y ahora con las acciones afirmativas, hay que checar cómo se están moviendo”, resaltó.

El líder sindical dijo que, a pesar de no quedar en las dos fórmulas para buscar un escaño en el Senado, seguirá firme apoyando a Morena, donde, dijo, “siempre hay un hueco” para estar.

“Y si no [hay un hueco], de todas maneras, tenemos un gran ánimo de que llegue a la presidencia la doctora [Claudia Sheinbaum], porque desde este gobierno han escuchado a la base trabajadora”, concluyó. (Agencia SIM)