Pronto vamos a terminar el diagnóstico de Aguakan, pero la empresa no tiene ningún adeudo con la CAPA, asegura el director Alberto Covarrubias

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Al confirmar que la empresa Aguakan no tiene ningún adeudo con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), el director de la para estatal, Alberto Covarrubias, reconoció atrasos en la entrega del diagnóstico técnico del servicio de agua potable que presta la concesionaria en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos.

Aclaró que la CAPA aún no entrega el dictamen a la comisión especial de seguimiento al tema Aguakan, encabezada por el presidente de la Jugocopo, Humberto Aldana.

Aclaró que la determinación de la Décimo séptima legislatura de revocar la prórroga de la concesión otorgada a la empresa Aguakan fue con base en la revisión del decreto y no por la información de la calidad del servicio y sus cuestiones técnicas.

Lo he dicho en reiteradas ocasiones ya que el diagnóstico no tiene nada que ver en que si se quita o no la concesión, ya que aún estamos terminando el diagnóstico de la operatividad de la empresa para poder presentarlo al Congreso, insistió.

Aunque reiteró que la empresa Aguakan no tiene ningún adeudo con la CAPA.

Sin embargo, el director de la dependencia aseguró que tienen la capacidad para remplazar a Aguakan en la prestación del servicio de agua potable en caso que lo determine el juez.

La capacidad y el personal se tiene y si es necesario la CAPA tiene que entrar a operar, insistió. (Noticaribe)