No preocupa a Lili Campos salida del PRD de coalición

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Lili Campos Miranda, presidente municipal de Solidaridad, dijo respetar la decisión del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de retirarse de la coalición, a nivel local, con el PAN y el PRI, la que opinó que no afecta su eventual campaña a reelección, pues ha estado respaldada por los otros integrantes de la misma y, lo más importante, respaldada por la ciudadanía.

Durante su informe semanal, la alcaldesa fue interrogada sobre su intención para contender por un segundo periodo en el cargo, lo que afirmó tomó pues lleva ya muchos años en la función pública, desde que era estudiante en 1999, y ha visto que es el mejor lugar para apoyar a más personas.

Sobre ser la única presidente municipal no morenista del estado que contenderá en este proceso electoral, Lili Campos señaló que sería una falta de respeto alejarse de quienes creyeron en ella “cuando era nada” y ahora decirles que “ya no me sirves”.

“Hay valores que tenemos como personas y el más importante que he tenido es la lealtad”, afirmó, sin directamente referirse a los otros presidentes municipales (de Isla Mujeres y Bacalar) quienes fueron electos como PAN-PRI-PRD, pero hoy están en Morena.

Eso sí, la edil playense aclaró que ella no milita en ningún partido, y ni siquiera ha leído sus estatutos, sino que es una ciudadana que recibió el respaldo de una coalición, mismo que ha sido recíproco.

De forma similar, Campos Miranda señaló que su administración es de oposición solo entre comillas, pues ella se ha enfocado en gobernar para todos, en coordinación con las instancias estatales y federales, “sin agredir a nadie”.

Como ejemplo, mencionó la gestión de una oficina de enlace de la Secretaría del Bienestar, en la colonia Nicte Ha, para que los playenses no tengan que viajar a Cancún para tramitar apoyos.

A pregunta expresa sobre el proceso interno, la edil señaló que las inscripciones de los candidatos ante la autoridad electoral serán en la primera semana de marzo, por lo que los partidos todavía están en sus plazos para definir a sus abanderados, proceso al que estará atenta.

VOTACIÓN EN PENALES Y CAMBIOS

En otros temas, la presidente municipal confirmó que no habrá una jornada de votación en el Centro de Retención Municipal, a diferencia de las cárceles estatales, pues se prefirió darle mayor prioridad a la seguridad.

Lili Campos señaló que no era “llegar y abrir las celdas” para que todos fueran a votar, sino que implicaba todo un protocolo, para el ingreso de los funcionarios de casilla, además de una logística con los jueces para que les entreguen las identificaciones de todos, lo que además implica un gasto.

A esto, se suma el hecho que mucho de los detenidos ni siquiera son de Solidaridad, y quienes sí lo son no conocen a los candidatos ni sus propuestas, pues están privados de su libertad.

Finalmente, la munícipe confirmó varios cambios en su gabinete efectuados este mes, incluida la salida de Yara Faride en la Secretaría de Planeación, donde fue sustituida por Gustavo Selvas Bonifaz; de Teresita Flota en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, reemplazada por Fabián Herrera Quian; y de José Ignacio Moreno Alpuche, como oficial mayor, sustituido por Genny Lorena Perera Ucan.

La salida de estos ahora exfuncionarios se debe a aspiraciones políticas, confirmó.

(Agencia SIM)