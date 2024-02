BIENVENIDOS AL INFIERNO: Yankees de NY jugarán dos partidos de exhibición en la CDMX ante los Diablos Rojos del México

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Los Yankees de Nueva York anunciaron su próxima visita a la Ciudad de México para jugar dos partidos de exhibición en el Estadio Alfredo Harp Helú ante los Diablos Rojos del México, una serie que el equipo de Grandes Ligas calificó como “histórica”, publicó latinus.us.

“Los Yankees de Nueva York y los Diablos Rojos del México anunciaron hoy que realizarán una histórica serie de exhibición de dos juegos en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México. Los juegos están programados para el domingo 24 y lunes 25 de marzo“, publicó el equipo de la Gran Manzana en su cuenta de X (antes Twitter). “Bienvenidos al Infierno”, le respondió el equipo mexicano.

The New York Yankees and the Diablos Rojos del México today announced they will hold a historic two-game exhibition series at Alfredo Harp Helú Stadium in Mexico City. The games are scheduled for Sunday, March 24 and Monday, March 25.

Ticket sale information will be provided at… pic.twitter.com/qkNSBN7W5Z

