Colombia y ELN anuncian acuerdo de ampliación de cese al fuego por seis meses

COLOMBIA.- El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron prorrogar por otros seis meses a partir de este martes el cese al fuego bilateral, dentro de una negociación de paz que mantienen, informaron las partes, publicó latinus.us.

Una extensión del cese bilateral de seis meses venció la semana pasada y había sido alargado por cinco días hasta el lunes a la media noche.

“Hemos acordado prorrogar a partir de las 12:00 de la noche del día 6 de febrero de 2024, por ciento ochenta días, el Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT). Cada parte dará las órdenes e instrucciones respectivas para el cumplimiento de esta prórroga”, precisó un comunicado conjunto el lunes cerca de la media noche.

“El Ejército de Liberación Nacional (ELN), para contribuir al desarrollo del CFBNT, suspende de forma unilateral y temporal las retenciones de carácter económico, compromiso que será objeto de seguimiento por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación”, agregó el documento.

Aunque el ELN suspendió el secuestro en medio de la negociación, sus líderes solicitaron al gobierno recursos financieros para mantener a sus combatientes, un tema que abordan en las conversaciones.

El grupo guerrillero aseguró que para respaldar los acuerdos se está considerando “convocar a donantes para construir un fondo que soporte el cumplimiento de estos”.

Las partes habían aplazado por un día, hasta el martes, el cierre del sexto ciclo de diálogo que llevan a cabo en Cuba.

El gobierno del presidente Gustavo Petro restableció la negociación con el ELN en 2022 como parte de sus esfuerzos por alcanzar una paz total para poner fin a un violento conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450 mil muertos.

El ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, cuenta con unos 5 mil 850 integrantes, incluidos más de 3 mil combatientes, según fuentes de seguridad.

Las negociaciones de anteriores gobiernos con el ELN, acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron por sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.

Hasta el momento, el gobierno de Petro ha realizado seis ciclos de conversaciones de paz con el ELN, proceso que cuenta con el apoyo de México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile, que participan como países garantes.

Petro también mantiene una negociación con el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

No obstante, aún no ha logrado comenzar un diálogo con la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las FARC, mientras que a las bandas criminales como el Clan del Golfo les ofreció un sometimiento a la justicia a cambio de rebajas de penas, una propuesta que no han aceptado. (Fuente: latinus.us)