Yucatán no está exento de presencia de crimen organizado

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En lo que va de este 2024 en Yucatán, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha registrado la detención de nueve personas a raíz de cateos antidrogas y hoy el fiscal dijo que las ‘fuerzas están activadas’.

Debido a operativos antidrogas que se han realizado en Yucatán, Juan Manuel León León reconoció que trabajan en coordinación con autoridades estatales y federales, para combatir la delincuencia organizada.

En entrevista, mencionó que especialmente trabajan de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con la Policía Estatal de Investigación (PEI) para combatir delitos de este tipo en Yucatán.

“Cualquier delito que tengamos por ahí nos lleva a activar las fuerzas de seguridad. Hay aseguramiento de narcóticos, detenidos y con éxito estos operativos los llevaremos ante los jueces de control”, mencionó.

Al cuestionarlo si además de drogas había detección de armas de alto calibre, el fiscal no respondió con claridad, pero dijo que atenderán el caso con la importancia debida.

Hasta ahora existe la detención de seis hombres y tres mujeres presuntamente relacionados con la comercialización de sustancias ilícitas en los municipios de Conkal, Valladolid y Dzidzantún.

En la detención de estas personas igual han participado elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina.

Algunas de las sustancias identificadas en el cateo son marihuana, cristal y psicotrópicos, además de una báscula gramera y un paquete de bolsas transparentes que se utilizaba para la confección y dosificación de estos productos.

Entre las nueve personas se encuentran Leny S. C., de 31 años; Teresa de Jesús M. E. 37 y Lesly Michel M.C., asimismo fue detenido Luis Ángel Z. M., alias Primo, de 31 años, y Javier Mariano C. C., de 47.

Además, mientras se realizan las investigaciones permanecen detenidos Juan Carlos G. M.,18 años; Javier C. C. 25 años de edad; Jesús Eliezer T.C. (a) “Elis” y Dieffrey Alexander T.Y. (a) “Jefri”.

Hay que recordar que en octubre y noviembre del año pasado, la Sedena realizó operativos en esta misma zona de detención, en la que encontraron: 32 mil pesos en efectivo, 8.630 gramos de metanfetamina, 59.300 gramos de marihuana, 502.218 gramos de cocaína y también, 50 cargadores para pistola ametralladoras MP-5 Cal. 9 mm. y 150 cargadores 380 mm, más una bolsa con aparentemente cables detonadores. (Noticaribe)