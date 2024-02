Se multiplican cortes eléctricos en comunidades de José María Morelos; denuncia municipio inacción de la CFE ante daños a líneas por vientos

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Debido a los fuertes vientos ocurridos hace dos días y ante el incumplimiento de la Comisión Federal de Electricidad de limpiar las líneas de conducción, varias comunidades reportaron cortes en la energía eléctrica.

Entrevistado en este sentido, Asunción Núñez Medrano, director de Protección Civil municipal, indicó que, a pesar de que estas vías le corresponden a la paraestatal, ésta no ha sacado sus brigadas para supervisar los daños y limpiar las líneas eléctricas.

“Nosotros no podemos atender un auxilio cuando hay chispas o cuando el viento está en su apogeo, debe ser un trabajo coordinado con la CFE”, expresó.

Indicó que a pesar de que la población llama a los números de la comisión, no contestan, por lo que piden el apoyo de Protección Civil, pero aclaró que ellos no pueden hacer nada porque los cables tienen energía y no pueden exponer a su personal.

“La obligación de la comisión es ir y podar esos árboles que están entorpeciendo sus vías de acceso de los cables de alta tensión”, reiteró.

También hizo un llamado a la población que tiene árboles grandes dentro de sus predios que puedan representar un peligro por los fuertes vientos, para que realicen su poda.

Cabe destacar que, hace una semana, el Ayuntamiento de José María Morelos difundió un comunicado en el que replicaban la exigencia de un grupo de habitantes de destituir a funcionarios de la CFE, por el mal servicio y la nula respuesta a sus peticiones. (Agencia SIM)