Manifiesta arqueólogo Fernando Cortés que director del INAH, Diego Prieto, debe ser investigado por destrucción de piezas arqueológicas en construcción del Tren Maya; denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno mexicano por violentar su derecho a la libertad de expresión

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras manifestar que el director general del INAH, Diego Prieto, debe ser investigado por la desaparición y destrucción de millones de piezas arqueológicas por la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer confirmó que interpuso una denuncia contra el gobierno de México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las acusaciones en su contra y su intento de cortar su libertad de expresión.

Explicó que la denuncia es contra el director del INAH Quintana Roo, Margarito Molina Rendón, las autoridades centrales de la dependencia, así como contra el gobierno federal.

“Estamos a la espera de la sentencia de la demanda laboral que interpusieron en mi contra por denunciar la destrucción de los vestigios arqueológicos por la construcción del Tren Maya en Quintana Roo”, afirmó Cortés de Brasdefer.

Señaló que, de acuerdo con expertos, las autoridades del INAH y el gobierno federal no tienen elementos para sancionarlo por denunciar la grave afectación que ha ocasionado el Tren Maya no solo en los vestigios arqueológicos sino al medio ambiente y la ecología “y concluimos que lo único que pretenden es que no se hable de los destrozos ocasionados por quienes tiene a su cargo el proyecto presidencial”.

Todos sabemos el daño al medio ambiente y a la ecología que difícilmente será reparado, así como a los vestigios arqueológicos que fueron destrozados, manifestó.

Cortés de Brasdefer dijo que el INAH publicó en su página una serie de acusaciones “pero varios países, investigadores y estudiantes manifestaron su apoyo no a la persona, pero si al hecho de pedir respeto a la libertad de expresión por denunciar lo que está pasando por la construcción del Tren Maya”.

Lamento la situación en la que se encuentra el INAH por las acciones emprendidas en esta administración federal y que las cosas continuarán igual si continúa el partido en el poder “si queda este gobierno no cambiará nada, tendría que ser otro partido distinto para que las cosas cambien no solo en el INAH sino en todos los àmbitos”.

Afirmó que las declaraciones del director general del INAH en las conferencias Mañanera no coinciden con la realidad en los tramos 6 y 7 ya que hay millones de piezas destrozadas y desaparecidas.

Yo le pregunto (al director del INAH) donde están los millones de objetos y piezas Arqueológicas, quienes las tienen si el ejército, los volqueteros, las comunidades rurales porque nadie lo sabe. Hay que investigar a Diego Prieto, subrayó.

Cuestionado sobre las piezas que dice tener en su poder el Estado de Quintana Roo dijo que apenas corresponden a un 0. 01 por ciento de las piezas arqueológicas, pero nadie sabe dónde está ese 99.99 por ciento restante, insistió. (Noticaribe)