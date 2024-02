YUCATÁN | Piden a AMLO que deje a la ciudadanía votar en paz

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.-El Frente Cívico Familiar advirtió que se acerca la próxima elección de Estado más grande que se haya presenciado en el país y ante ello, pidieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que deje a la ciudadanía votar en paz y que no se meta en la elección.

En rueda de prensa para convocar a la ciudadanía yucateca a participar en la megamarcha nacional en defensa de la democracia, Patricia McCarthy Caballero, del Frente Cívico Familiar, dijo que es necesario promover el voto masivo para tratar de revertir la intromisión que está cometiendo el Gobierno federal.

Refirió que el Gobierno Federal está tratando de controlar todo y por eso le corresponde a la ciudadanía defender a la democracia, a los organismos autónomos y a la división de Poderes.

“Estamos ante la más grande elección de Estado que hayamos presenciado nunca, y mira que hemos sido observadores durante 30 años. Nunca había visto el nivel del manejo de recursos públicos y existe el riesgo de que los Servidores de la Nación estén casa por casa diciendo que la entrega de programas sociales son una dádiva del gobierno”, precisó.

Al respecto, Patricia McCarthy señaló que exigirán al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje a la ciudadanía votar en paz y que no se meta en la elección.



En este sentido pidieron que ya no haga más propaganda a favor de su candidata y que no haya abuso de programas sociales.

“Que no se desvíe el recurso público para la campaña oficialista, que se blinde la elección del dinero y la amenaza del crimen organizado, que el narcotráfico no financie campañas, el alto a las encuestas falsas”, añadió.

La exalcaldesa de Mérida, Ana Rosa Payán Cervera, recordó que millones de ciudadanos quieren un proceso electoral limpio y que esperan con su voto un cambio real de gobierno.

La marcha se realizará el próximo 18 de febrero y saldrá a las 10:30 de la mañana del Remate de Paseo de Montejo y las personas que convocan dijeron que es para que el país y el estado sigan siendo libres, justos y seguros. (Noticaribe)