YUCATÁN | “En el PRI tenemos las puertas abiertas”: diputado que se fue de Morena

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.-En el primer evento en el que se ve al diputado Rafael Echazarreta Torres como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), les dice abiertamente a los morenistas que en esta agrupación política tienen las puertas abiertas.

En rueda de prensa en donde estuvo presente el dirigente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra y la diputada priista, Karla Franco Blanco, fue presentado Echazarreta como un militante más del tricolor y desde ahí, dijo que este partido tiene bases de izquierda progresista.

“A los morenistas les digo que en el PRI tenemos las puertas abiertas y aquí hay apertura para construir sociedad y aquí las causas sociales no se pierden”, mencionó.

Echazarreta afirmó que eligió al PRI para sumarse porque desde su perspectiva es un partido de izquierda que cuenta con una agenda progresista.

Al ser cuestionado si con su decisión estaría traicionando al movimiento de la 4T, al cual afirmaba ser muy leal, dijo que en el PRI encuentra los mismos preceptos.

“Los preceptos de la 4T están en los documentos del PRI: no mentir, no robar y no traicionar y bajo ni una tónica puedo decir que contravengan los ideales revolucionarios y de transformación”, añadió.



Además, precisó que en sí no hay malas instituciones sino malos políticos en ellas.

“La agenda política del PRI es atender las causas de los que más nos necesitan”, comentó.

Recordó que dentro de Morena él fue objeto de señalamientos y calumnias por parte de Joaquín Díaz Mena, candidato a la gubernatura, lo cual lo orilló a tomar esta decisión.

En este sentido igualmente dijo que elabora ya una demanda civil por difamación.

“Yo soy un hombre de leyes y derechos y agotaré los recursos legales porque Yucatán no merece grillas”, dijo.

Aseguró que él no pretende descalificar a ‘Huacho’ como persona e individuo, sino está en su legítima defensa.

“Más allá de las descalificaciones que pueda tener, agradezco a la institución que me abrace y a los priistas les digo que tienen un diputado más; a los morenistas les digo que no perdieron a un diputado, ganaron un representante en Yucatán”,



Además, celebró que el PRI sea uno de los orquestadores para que exista en Yucatán un gobierno de coalición y con esto, el estado dará una plataforma distinta para México.

Al respecto, el dirigente Gapar Quintal le dio abiertamente la bienvenida y dijo al mismo tiempo que las puertas están abiertas para quienes se quieran ir, pero se reservan el derecho de admisión a quienes se quieran sumar.

“Y los que se fueron, lo hicieron por un hueso y ni ahí los quieren, porque llegaron a imponer sus caprichos y sus candidatos, a hacer acuerdos bajo la mesa y a generar división. Y aquí no, estamos los que queremos construir”, apuntó.

Así, con la suma de Echazarreta, mencionó que continuarán con una agenda legislativa 100% apegada a los derechos de la ciudadanía. (Noticaribe)