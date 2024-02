Alito’ dice que cuando Morena llega a los gobiernos, llega el crimen organizado

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.-Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfatizó que cuando Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) llega, igualmente llega el crimen organizado.

“No le han cumplido al pueblo, son corruptos y le han quedado a deber a México. Cuando Morena llega a los gobiernos, llega el crimen organizado”, enfatizó.

Añadió que este partido quiere ganar a la mala la presidencia de México, pero no lo van a permitir.

“Les vamos a ganar a este gobierno que no da resultados porque lo que está en riesgo es la democracia. Morena es un gobierno autoritario, corrupto que no da resultados y Morena se quiere quedar con la presidencia a la mala”, indicó.

Celebró que Renán Barrera Concha sea el candidato en Yucatán para la gubernatura porque tiene experiencia y sus resultados lo respaldan.

“Vamos a ganar de manera clara porque no podemos permitir que en el país haya un gobierno descolocado, perdido. No hay gobierno, porque en más del 60% de los municipios no se puede transitar. Morena es una desgracia, está destruyendo a nuestro país”, señaló.

Asimismo, calificó que el Gobierno Federal concentra a personas cínicas y mentirosas. (Noticaribe)