Juan Carrillo, con denuncias pendientes, pero con fuero federal; de darse sentencia condenatoria, el diputado federal perdería este beneficio

ISLA MUJERES, MX.- Pese a que goza de fuero federal, Juan Carrillo Soberanis, exalcalde de Isla Mujeres, continúa siendo objeto de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, instancia que, de obtener una sentencia condenatoria, sí lograría que el hoy diputado federal rinda cuentas ante la ley.

Rosaura Villanueva Arzápalo, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, si bien se negó a profundizar en este tema, por respeto al debido proceso, sí confirmó que son varias las carpetas de investigación abiertas en contra del exedil isleño.

Ayer por la madrugada, Morena reveló que Juan Carrillo fue electo para que busque la reelección como diputado federal por el Distrito 1. Esto, pese a que son públicos los múltiples presuntos desfalcos a las arcas de Isla Mujeres, los que han derivado en varias denuncias penales.

Cuestionada hoy sobre el estado jurídico del exalcalde isleño, la fiscal indicó que, por tratarse de un legislador federal, Juan Carrillo goza de fuero, hasta la etapa de la sentencia.

“Mientras no haya una sentencia condenatoria y ejecutoriada no hay [problema para que no goce de su fuero]”, declaró la fiscal de forma escueta, a pregunta expresa.

Cabe mencionar que el diputado local, que busca un nuevo periodo con las siglas de Morena-PVEM-PT, ha sido señalado por la Auditoría Superior del Estado por un quebranto financiero de 50 millones de pesos por el pago indebido de obras de alumbrado público, con documentación irregular o faltante.

Aunado a ello, Juan Carrillo Soberanis fue señalado de incumplir con el pago de las prestaciones laborales de sus trabajadores, por 150 millones de pesos.

Luego de terminada su administración, Atenea Gómez Ricalde, quien lo sucedió en el cargo, interpuso 19 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en su contra, por el ejercicio indebido de la función pública y un daño patrimonial que asciende a más de 220 millones de pesos. (Agencia SIM)