Fundadores de Morena repudian a Mario Delgado por imposición de candidatos de otros partidos

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Coordinadora Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena se manifestó contra Mario Delgado, a quien acusa de imponer candidaturas con perfiles de otros partidos, publicó lopezdoriga.com.

Este lunes integrantes de la Coordinadora Nacional se manifestaron frente al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, adonde llevaron un ataúd y lo cubrieron con una manta con la leyenda “Mario Delgado enterró la democracia“.

“Estamos cansados de la corrupción imperante en la selección de candidatos dentro del partido Morena”, sostuvo Juan Cáceres, dirigente de la CN.

Pidió a Claudia Sheinbaum entablar un diálogo, toda vez que, señalaron, “a Mario Delgado no se le cree nada” por no cumplir con sus promesas.

Él maneja el partido como un cártel político, y no lo vamos a permitir más. Porque (Morena) fue construido por el pueblo, no partido de partidos, no partido de élites, no partido de empresarios”, acusó Cáceres. (Fuente: lopezdoriga.com)