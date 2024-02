Piden a la Fiscalía Anticorrupción abrir la ‘caja de pandora’ y proceder en contra de Laura Beristain y Juan Carrillo 

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Al considerar que el Estado aplica la justicia de manera selectiva, Leobardo Rojas López, dirigente estatal del PRD, hizo un llamado a la Fiscalía Anticorrupción a que abra la “caja de pandora” y proceda contra Laura Beristain y Juan Carrillo, ex alcaldes de Solidaridad e Isla Mujeres, respectivamente, acusados de corrupción durante su gobierno.

En entrevista breve en Playa del Carmen, el líder perredista mencionó que las acusaciones contra José Esquivel Vargas (ex alcalde hoy procesado por irregular ejercicio de funciones) son mínimas en comparación con las que pesan contra los expresidentes municipales ya mencionados.

En ese sentido, el dirigente del PRD calificó de increíble que las autoridades sigan sin “levantar un dedo” para proceder en contra de estos dos exalcaldes, ambos hoy sumados a la “4T”, pero sí contra el que estaba por postularse en contra de una candidata de Morena.

“Comparado con lo que se le imputa a nuestro amigo y aspirante José Esquivel es una mínima parte. Para nosotros un peso desviado es un peso desviado, y hay que dar la cara y hay que aclarar, pero por otra parte, consideramos que en la otra parte son premiados con espacios y seguir lucrando con estos puntos y por parte de los opositores sean señalados y acusados y hasta cierto punto intimidados por el brazo ejecutor del Estado”, añadió.

Profundizó en el caso de la ex alcaldesa Laura Beristain, sobre quien dijo que tiene un sinnúmero de carpetas de investigación y a la fecha ni siquiera ha sido solicitada a presentarse.

Juan Carrillo es acusado de desviar cerca de 250 millones de pesos, en imposiciones laborales descontadas, pero no pagadas, recaudación de Zofemat no entregada y luminarias pagadas, pero no instaladas.

Rojas López lamentó que el “brazo de la justicia” sea selectivo, y se procesa en contra de los políticos que son considerados como opositores del actual gobierno.

“Entonces, por una parte premian a unos e intimidan a la oposición. Entonces estaremos muy pendientes y ojalá que la Fiscalía Anticorrupción abra la ‘caja de pandora’, no solo a uno, sino a todos los que tienen carpetas de investigación, y creo que sería una buena señal”, concluyó. (Agencia SIM)