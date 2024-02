“YA NO HACEMOS ASAMBLEAS PARA DECIR POR QUIÉN VOTAR”: Niega Isaías González existencia de voto corporativo en la CROC

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Isaías González Cuevas, dirigente nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), afirmó que el corporativismo ya se terminó y actualmente los trabajadores son libres de ejercer su voto en el próximo proceso electoral.

En entrevista durante su visita a esta ciudad, el líder nacional de la CROC indicó que el sindicato lo único que fomenta es la participación de los trabajadores, pero bajo la premisa de que “que voten por lo que a ellos mejor les convenga”.

“Ya no hacemos asambleas para decir por quién votar, ese tipo de reuniones ya no las hacemos, porque no va con lo que establece la Ley Federal del Trabajo y la libertad sindical”, expresó.

Al ser cuestionado sobre el trabajo de la presidenta municipal, Lili Campos, el líder sindical se dijo respetuoso de la opinión de la gente y señaló que los trabajadores perciben una mayor seguridad en la ciudad. “Están satisfechos, somos respetuosos de lo que ellos decidan con su voto”, expresó.

REFORMAS

En otro tema, González Cuevas reveló que de ser necesario volverán a salir a las calles para evitar que la reforma para la reducción de la jornada laboral se quede “quieta”.