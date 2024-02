Falla Sala de Xalapa en favor de Jesús Pool Moo, denunciado por violencia política de género

CANCÚN, MX.- La Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó las denuncias interpuestas por dos mujeres que forman parte de Movimiento Ciudadano (MC), quienes acusaron al aspirante a la presidencia municipal Jesús Pool Moo de violencia política en razón de género.

En entrevista esta mañana sobre estas denuncias en las que se le acusa de realizar conductas contra dos mujeres para aislarlas del partido, el aún regidor de Benito Juárez informó que la Sala Regional notificó que no había elementos que configuraran que violó derechos políticos electorales.

Enfatizó que esta sentencia coincide con los fallos que realizaron también el Instituto Electoral de Quintana (Ieqroo) y el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) a favor de él.

El regidor calificó las denuncias, que también fueron replicadas por algunos sitios femenistas, como “electoreras” y sin fundamentos.

Mencionó que las promoventes nunca pudieron comprobar que él había realizado actos de escarnio para demeritar su trabajo, ni para impedir que compitan en un cargo de elección popular.

“Al contrario, hoy en día una de ellas está en campaña”, precisó al respecto.

El regidor comentó que luego de este fallo, estas denuncias serán turnadas al partido, a orden expresa de la Sala Regional, quien manifestó que este conflicto le corresponde resolverlo a Movimiento Ciudadano.

“No se configuró la violencia política de género, toda vez que no se hizo escarnio de ninguna mujer. Ellas aducen que se negaron derechos políticos electorales, pero yo no soy nadie para negar derechos políticos. Las convocatorias son abiertas, cualquiera se inscribe, y en este caso no son dependientes de mí, no son trabajadoras mías”, concluyó. (Agencia SIM)