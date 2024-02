Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, acusa al auditor de Nayarit de hostigamiento

NAYARIT, MX.- El Gobierno Municipal de Tepic anunció que denunciará ante autoridades correspondientes al Auditor Superior del Estado de Nayarit, Salvador Cabrera Cornejo, por distintos presuntos delitos, tras los resultados de la auditoría a la Cuenta Pública 2022, que considera fuera del marco de la ley, publicó aristeguinoticias.com.

En conferencia de prensa, el Contralor Municipal, Carlos Alberto Cedano Saucedo, adelantó que el titular de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) será señalado presuntamente por “el notorio abuso de funciones, el desvío de recursos públicos, el ejercicio indebido de funciones”.

Además, de posible “abuso de autoridad, la utilización ilegal de información, el hostigamiento y acoso sistemático”, dijo el contralor.

“Lo anterior, derivado de la publicación del pasado 20 de febrero, por parte de la ASEN, del ‘Informe Definitivo de Auditoría a la Cuenta Pública 2022 al H. XLII Ayuntamiento de Tepic (…) durante el proceso de auditoría, solicitó información relacionada con recursos municipales, información y/o documentación que se le entregó en tiempo y forma”, dijo Cedano Saucedo.

El funcionario municipal explicó que el informe de la auditoría estatal abarcó recursos federales que “de acuerdo a la normatividad aplicable, dichos recursos son auditables, exclusivamente, por la Auditoría Superior de la Federación, (ASF) y no por la ASEN”.

Argumentó que ello fue explicado al auditor nayarita, “con base en el artículo 79, fracción primera, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, fracción XII, 47 y 50 de La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como en el articulo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal”.

Ante ello afirmó que la única forma en que la auditoría nayarita pueda revisar recursos federales, es en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mediante un convenio, el cual aseguró no existe, ya que el último cobró vigencia en diciembre de 2020.

“La misma ASF ha hecho del conocimiento de los municipios del país, que las Auditorías Estatales no cuentan con facultades para auditar recursos federales”, expresó el contralor.

Carlos Cedano destacó que el 19 de noviembre de 2023 dio a conocer a la ASEN, en el informe previo de la revisión de la cuenta pública, que los recursos federales estaban siendo auditados por el órgano competente, “lo cual no fue tomado en cuenta por el auditor del estado”, consideró.

“Y, con relación a los recursos propios, se solventaron las observaciones emitidas, con su debida comprobación, sin embargo no fueron tomadas en cuenta. Resulta sorprendente que el informe definitivo emitido por la ASEN, a través de su titular, contemple y publique resultados sobre recursos federales, lo cual como ya se ha manifestado es competencia directa de la ASF”, sostuvo el contralor.

El funcionario del ayuntamiento encabezado por Geraldine Ponce, destacó que “es preocupante la invasión de esferas de competencia por parte de la ASEN”.

Aseguró que existe hostigamiento en contra del ayuntamiento de Tepic por parte de autoridades estatales, debido al “buen trabajo realizado por este Honorable Ayuntamiento a favor del pueblo de Tepic, bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Eso último, en referencia a los principios de la llamada Cuarta Transformación, encabezada por el partido Morena, en el que milita la alcaldesa Geraldine Ponce, y participa el gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero.

“Estamos plenamente seguros de que la justicia prevalecerá y quien hoy abusa de su poder y viola sistemáticamente la ley, tarde o temprano habrá de rendir cuentas por sus actos“, afirmó el contralor de la capital nayarita. (Fuente: aristeguinoticias.com)