Manta colgada en casa de Juanita Alonso, posible ‘golpeteo político’, afirma director de Seguridad Ciudadana

COZUMEL, MX.- Un posible “golpeteo político” podría estar detrás de la manta que fue colocada ayer por la madrugada afuera de la casa de Juanita Alonso Marrufo, presidenta municipal de Cozumel, afirmó Luis Alberto Taylor González, director de Seguridad Ciudadana de la isla, quien, en entrevista esta mañana, intentó retractarse al mencionar que “no es nadie” para aseverar esto.

“Sabemos que son las fechas [políticas]… Definitivamente, yo no podría decir si es o no es, no me corresponde a mí”, declaró el funcionario al ser cuestionado si hay motivos políticos detrás de este acto.

El funcionario mencionó que la Policía de Investigación ya se encarga de analizar la caligrafía de la persona que escribió el mensaje, en el que exige la liberación de dos sujetos, pues de lo contrario revelaría “nuestros tratos”, tanto con el municipio como con el Gobierno del Estado, con el reclamo que “y no esta cumpliendo con la protección” (sic).

El entrevistado refirió que el equipo de seguridad de la alcaldesa no se percató quién pudo haber colocado esa manta, pues agregó que solo se cuida a la presidenta municipal durante recorridos.

Además, afirmó que esta manta podría ser una reacción de los grupos delictivos contra “lo difícil que les está pareciendo tener el mismo acercamiento, para que la delincuencia ande libremente”.

Por último, el funcionario hizo un llamado a los medios de comunicación y ciudadanía en general, para no “caer en el juego” de divulgar el contenido de esta manta que, dijo, “fue colocada por personas que buscan llamar la atención”. (Agencia SIM)