Busca Gobierno de Quintana Roo alianza con Walmart para promover producción local

CANCÚN, MX.- Esta mañana, Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, informó que la administración que encabeza busca concretar una alianza con Walmart, para promover los productos locales y evitar la migración de los agricultores a otros mercados.

Lo anterior lo reveló la gobernadora, luego de un magno evento en el que directivos de esta empresa anunciaran 28 sucursales en Quintana Roo en el próximo año, con una inversión de mil 175 millones de pesos.

En ese sentido, la mandataria estatal mencionó que esta alianza busca dar solución al flujo migratorio que está muy presente en la zona agrícola de Quintana Roo, por la falta de oportunidades que han tenido los productores en los últimos años.

“Porque son círculos viciosos: si le va bien al agricultor, el hijo no tiene por qué migrar. Muchas veces las familias dicen que no les alcanza para vivir y, aunque amen el campo y amen su tierra, a veces migran porque no tienen una posibilidad de mejor calidad de vida. Esto abre un panorama para que se queden en sus comunidades”, indicó.

Refirió que uno de los productos que ha captado la atención tanto de supermercados locales como de empresas en Estados Unidos es la pitahaya.

Comentó que recientemente los productores locales realizaron una visita a Texas, con el fin de promover sus productos en ese mercado.

“Hemos estado trabajando con los productores. De hecho, acaban de ir hace aproximadamente un mes y medio a Texas para poder colocar los productos. Quiero dejar muy claro lo que se hace en Quintana Roo: está muy bien hecho y esperamos ver la pitahaya en muchas tiendas de autoservicio a lo largo del país y del mundo entero”, resaltó la mandataria.

Asimismo, la mandataria informó que las reuniones con los inversionistas continuarán en las próximas semanas, por lo que dijo confiar que esta alianza se concrete en breve.

“Tenemos una base de datos con quienes estamos trabajando y esperamos que, una vez concretemos, sean buenas noticias y que el beneficio, la utilidad, verdaderamente se quede en los agricultores”, añadió la gobernadora.

Con respecto al anuncio hoy hecho por Walmart, la gobernadora informó que las 28 sucursales de Grupo Walmart serán de Bodega Aurrera, Sams Club, Walmart express, Walmart Súper Exprés.

Agregó finalmente que estas sucursales se ubicarán en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, y se prevé que generen alrededor de mil fuentes de empleo. (Agencia SIM)