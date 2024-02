YUCATÁN | “Los padres creen que sus hijos no comen”: Exigen que sentencias sean más rápidas para que paguen deudores alimentarios

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.-Con un tendedero fuera de los Juzgados Familiares en Mérida, madres impulsoras de la Ley Sabina exigen que las sentencias sean más rápidas para que paguen las personas deudoras alimentarias.

En entrevista la activista Siloé Fuentes, representante de la Ley Sabina contra deudores alimentarios en Yucatán, compartió que consideraron una necesidad hacer este tendedero físico para que de alguna forma quienes no brindan manutención a sus hijas e hijos se sienten exhibidos y presionados.

“También hacemos esto porque no hemos tenido respuesta por parte de las autoridades y el gobernador Mauricio Vila no se ha posicionado sobre este tema”, mencionó.

Las mujeres que colocaron las fotografías de padres que no apoyan económicamente a sus hijas e hijos, especificaron que esto es sólo una muestra porque en sí les han solicitado apoyo más de 500 mujeres.

No obstante, ahora trabajan directamente con 100 casos de diferentes puntos de Yucatán y de Quintana Roo.



“Los padres creen que sus hijos no van a comer. También falta que se juzgue con perspectiva de género y de infancia porque al no dar la pensión el padre hace que la madre tenga que cubrir esa parte y eso es violencia económica para ella, por eso pedimos que los juzgados den una sentencia más rápida”, aseguró.

Sobre los casos que se han resuelto, Siloé detalló que muchos padres pagan solamente porque no les gusta sentirse exhibidos, no porque realmente les interese el bienestar de sus hijas e hijos.

“No es que digan: ya reflexioné y quiero que mis hijas e hijos estén bien, sino porque dicen ‘baja mi foto, me perjudican ante mi novia y su familia’ o cosas así”, describió.

Uno de los casos más grandes es el de un padre que no ha pagado por 17 años y, por lo tanto, su deuda asciende a medio millón de pesos aproximadamente.

“Nos repiten la frase de ‘la ropa sucia se lava en casa’, pero se han aprovechado de nuestro silencio, de nosotras y de nuestras infancias y ya no lo vamos a permitir”, aseveró.

Las mujeres explicaron que no quieren el dinero para ellas sino para que las y los menores de edad tengan acceso a alimentación y otros aspectos que beneficien su sano desarrollo.

La Ley Sabina ya se aprobó a nivel nacional en 2023 y en el Congreso del Estado no se ha retomado esta iniciativa, por lo que las madres de familia piden que ya se atraiga el tema para que haya obligación legal para las personas que no cumplen con una manutención. (Noticaribe)