Xóchitl Gálvez acepta ser una mujer ‘medio silvestre’… que brinca cuando está feliz

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Xóchitl Gálvez aclaró ayer, entre risas, que no fue un chicle, sino una pastilla lo que se sacó de la boca el martes y pegó en una silla, durante su registro como candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México… después, añadió, “la recuperé y me la volví a comer”, publicó La Jornada.

En su conferencia denominada De la Verdad, se le preguntó si fue un descuido lo del chicle, a lo que respondió: “fue una pastilla. Si tú ves cómo la saco, nadie me vio mascando chicle, ese es un invento, pero no me voy a enojar. Si es chicle, es chicle, no pasa nada, soy una mujer que tiene una piel dura y aguanta”.

Insistió: “Fue una pastilla que me dio mi equipo y que no supe qué hacer con ella, porque luego cuando hablo muchísimo se me va la voz, entonces han optado por darme una pastilla y yo volteaba a ver quién se acercaba para que se la entregara, no tenía una servilleta, no tenía nada y la puse en la orilla y la recuperé y me la volví a comer”.

Sobre sus actitudes que se han viralizado en redes sociales, la candidata presidencial de PAN, PRI y PRD refirió: “Yo soy una mujer, decían mis mejores amigas, media silvestre (sic), ésa soy yo. Obviamente me eduqué, obviamente aprendo, pero nunca voy a negar mi esencia. Y si brinqué es porque yo brinco cuando estoy feliz. Yo realmente estaba muy feliz el día de mi registro. Para mí había sido un logro de vida. Llegar a esta ciudad con una caja de huevo con mi ropa y, 43 años después, ser la candidata a la Presidencia, creo que hay que festejarlo”.

Grupos de apoyo a la candidata Gálvez subieron en sus redes sociales videos en los que se lee: “estamos dejando huella X, hasta con los chicles”, y se muestra la imagen de un ciudadano que alza su tenis con un chicle en la suela en forma de X. Luego se añade: “otros dejarán huella por ser #narcopresidente”. Y al fondo la fotografía de la Línea 12 del Metro cuando se cayó en un tramo elevado.

En otro tema, la candidata aseveró que de “lo que el New York Times da cuenta es que hubo una investigación, que hay testigos protegidos, que hay personas que declararon. Bastarían esas declaraciones para que el Presidente pidiera que se haga una investigación aquí en México, que pida el expediente del diario, que se entere quiénes son las personas que están involucrando a su familia; él dijo claramente que no iba a proteger ni a sus colaboradores ni a su familia”.

También dijo que va a ser “la primera presidenta que use traje sastre con huipil y anunció que el domingo va a festejar su cumpleaños”. (Fuente: La Jornada)