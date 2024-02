“NO ME INTERESA QUE LA GENTE ME CONOZCA FÍSICAMENTE, SINO QUE CONOZCA MI TRABAJO”: Busca Adriana Mézquita ganar diputación sin campaña de campo en Cancún

CANCÚN, MX.- Adriana Mézquita Romero, virtual candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputada local por el Distrito 5, busca ganar esa posición sin hacer campaña de campo; y en cambio la llevará a cabo de manera digital.

En entrevista, la exdirectora de Comunicación Social de Benito Juárez afirmó que ella no tiene “sangre política”, por lo agregó que tratará de convencer a los ciudadanos mediante el discurso.

En ese sentido, la priísta mencionó que prepara una “campaña disruptiva”, que llevará a cabo mediante una plataforma en lo que los ciudadanos podrán informarse y expresar sus propuestas.

“Yo no tengo sangre política, para hacer las cosas tan pragmáticas como acostumbran hacer los partidos políticos y los políticos. Yo le apuesto muchísimo al discurso, al tema de la honestidad y al tema de confianza. Entonces, pretendo entrar por ese lado a la gente y no ir tocando de puerta en puerta y el día de la mañana olvidarme de ellos”, resaltó.

Comentó que no invertirá “ni un peso” en perifoneo y en el traslado de simpatizantes a eventos proselitistas.

“Realmente, pienso hacer una campaña disruptiva, totalmente diferente a lo que hacen las candidatos y candidatas. Mi campaña está basada en puntos estratégicos. No pienso caminar e ir tocando puerta por puerta, porque repito, a mí no me interesa que la gente me conozca físicamente, sino que conozca mi trabajo”, añadió.

Por otra parte, mencionó que no contará con el apoyo del PAN, pues todos los partidos políticos, incluidos los de bloque oficialista, irán en solitario en el distrito 5.

“Va el partido solo. Todos los partidos irán solos en este distrito. Me parece una contienda justa”, añadió, finalmente. (Agencia SIM)