LA FAMILIA ES PRIMERO: Hermana del gobernador de Tamaulipas será candidata de Morena a la alcaldía de Tampico

TAMAULIPAS, MX.- Morena eligió a Mónica Villarreal Anaya, hermana del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, como su candidata a la Presidencia Municipal de Tampico, publicó lopezdoriga.com.

Al hacer el anuncio la política descartó que su candidatura sea producto de una imposición, toda vez que lleva más de 30 años viviendo en el municipio, de los cuales 24 ha participado en la vida política.

Mónica Villarreal recordó que ha fungido como jefa de la Oficina Fiscal, oficial del Registro Civil, subdirectora de Catastro y secretaria del PRI estatal.

Actualmente se desempeña como regidora del Cabildo de Tampico, donde preside la comisión de parques y jardines.

“Atrás de mí hay algo que me respalda y hay cercanía con la gente. He recorrido el territorio en muchísimas ocasiones, conozco Tampico. No hay una imposición por parte del gobierno del estado ni por parte del gobernador, porque yo tengo una carrera paralela”, aseguró. (Fuente: lopezdoriga.com)