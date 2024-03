HASTA PLAN ‘C’ TIENE EL PRD PARA EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO: Anticipa el dirigente estatal, Leobardo Rojas, que presentará queja por intimidación a sus aspirantes a candidatos

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Al asegurar que tienen un plan B y hasta C para la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto ante el proceso judicial que sigue José Esquivel Vargas, el dirigente estatal del PRD, Leobardo Rojas López anticipó que presentarán una queja por la intimidación que han sufrido sus aspirantes a candidatos tanto en Felipe Carrillo Puerto como en José María Morelos e Isla Mujeres.

Entrevistado en el inicio de campaña de Cora Amalia como candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la diputación federal por el distrito 02, señaló también que el PRD impugnará el registro otorgado por el INE a Anahí González Hernández como candidata a Senadora como cuota indígena “porque es una falta de respeto que quiera usurpar ese espacio”.

Explicó que a partir de este viernes, luego que el INE diera a conocer el registro oficial de candidatos al Senado, cuentan con cuatro días para interponer el recurso de impugnación.

Rojas López señaló que el PRD y sus aspirantes a candidatos y candidatas han sido objeto de un golpeteo político al ser consideradas una oposición para el partido en el poder.

Dijo que ese golpeteo político se vio con el proceso judicial y la detención de Esquivel Vargas quien es aspirante a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, así como también contra candidatas en Isla Mujeres.

Incluso dijo que muchos de quienes se han acercado al PRD al considerarlo una opción novedosa han recibido ofrecimientos de otras fuerzas políticas.

Señaló que presentarán una queja ante el Ieqroo por actos anticipados de campaña en Tulum e intimidación contra aspirantes de José María Morelos y Benito Juárez.

En cuanto a la salida del MAS de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo, Rojas López la calificó de estrategia política de la oposición para restarle votos a la oposición.

Explicó que el MAS decidió salirse de la coalición con Morena, Verde Ecologista y el PT para cumplir con la Acción afirmativa de hombre en Cozumel ya que se le complicaban a la coalición los bloques de competitividad.

Pero además es una estrategia para restarle votos a la oposición y mandar a los inconformes de la 4T a esas posiciones.

En cuanto a Esquivel Vargas, el dirigente del PRD aseguró que sigue siendo la opción para la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto.

Dijo que el 7 el PRD lo registrará como candidato ya que al no tener una sentencia firme mantiene sus derechos político-electorales y está a la espera de la resolución del amparo interpuesto contra la prisión domiciliaria en la que se encuentra.

Aseguró que Esquivel Vargas sigue firme en la intención de ser el candidato del PRD “pero si no se logra el propósito como plan B esta Michele Esquivel, que es la persona más cercana a él y si no como plan C es Francisco Ventura”. (Noticaribe)