Encabeza Estefanía Mercado reunión de ‘unidad morenista’ en Playa del Carmen a unos días de que se defina el resultado del proceso de selección interno del candidato en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Estefanía Mercado Asencio, probable candidata de Morena a la presidencia municipal de Solidaridad, encabezó una reunión de unidad con algunos integrantes y allegados del “partido guinda” de Playa del Carmen.

Lo anterior lo dio a conocer la propia aspirante a la alcaldía de Solidaridad, mediante una foto que acompañó con el mensaje “La unidad transforma México”.

En dicho imagen se puede apreciar a Estefanía Mercado Asencio acompañada de Luis Herrera Quiam, aún secretario general del Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, quien aspira a su reelección; Mirella Díaz, ex directora del DIF municipal, Orlando Muñoz, ex regidor; Asunción Ramírez Castillo, ex tesorero en la administración de Cristina Torres.

Además, aparecen en la foto Agustín Aguilar, fundador de Morena en Solidaridad; y Alberto Farfán, ex secretario del ayuntamiento de Solidaridad, entre otros.

Dicho foto es publicada a unos cuantos días de que Morena estatal dé a conocer los resultados del proceso interno que definirá a los candidatos de Morena a cuatro municipios del estado, entre ellos a Solidaridad. (Agencia SIM)