Denuncia Lili Campos campaña de ‘fake news’ para cuestionar seguridad de la Quinta Avenida

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Lili Campos Miranda, presidente municipal de Solidaridad, denunció este día que su gobierno ha sido objeto de “guerra sucia” con una serie de “fake news” que tratan de poner en duda la seguridad de la Quinta Avenida.

Durante su Informe Semanal realizado este día, Campos Miranda señaló además que las personas que están detrás de esas presuntas “fake news” lo que realizan es manchar la imagen del destino, no a su gobierno.

En ese sentido, la alcaldesa puso de ejemplo la noticia de un tiroteo que presuntamente ocurrió la semana pasada en la Quinta Avenida, y que un día después Raúl Tassinari González, secretario de Seguridad Pública municipal, desmintió, al señalar que vecinos confundieron los balazos reportados con el ruido de una motocicleta.

Ante esa situación, la alcaldesa hizo un llamado a la población en general para no hacer caso a esta desinformación que circula en diversas páginas de redes sociales.

“Por eso, les pedimos que sepamos identificar cuándo hay guerra sucia y la voy a comunicar, porque no se vale lastimar a nuestro municipio, por intereses de unos cuantos. No se vale y no lo vamos a permitir”, resaltó.

Además, la alcaldesa desmintió que haya ocurrido un tiroteo en la Quinta Avenida la semana pasada, agregando también que esta vialidad luce “tranquila y con mucho cuidado”.

“No hubo un tiroteo en la Quinta Avenida. Está muy tranquila, con el turismo fluyendo, con mucho cuidado, tiene muchas cámaras de vigilancia, estamos fortaleciendo la capacitación a nuestros policías turísticos, todos los días hay recorridos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal; todos los días hay recorridos, para mantener limpia y sagrada nuestra Quinta Avenida, porque es el corazón de nuestro municipio”, declaró. (Agencia SIM)