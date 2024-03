AMLO acusa que hay quienes buscan imponer el miedo para sacar raja política

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló que existen personas que buscan generar un clima de miedo por el tema de la inseguridad y la violencia de cara a las elecciones del próximo domingo 2 de junio, publicó lopezdoriga.com.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que la gente en México “está muy tranquila, muy segura y feliz”.

Es un asunto de publicistas y por la temporada, como hay elecciones hay pues participantes que quieren sacar raja con algún tema y buscan generar miedo, temor, magnifican los problemas que desde luego existen de inseguridad, todo esto es parte de la circunstancias”, dijo.

“Lo que puedo comentar es de que la gente está muy tranquila, muy segura y diría feliz, así lo demuestra la encuesta del Inegi, el pueblo de México es feliz, muy feliz, y no hay este ambiente que quieren posicionar con propósitos políticos electorales”, indicó.

“La verdad es que están muy despistados los estrategas, porque esto no les ayuda en nada, esa es mi opinión, no es por ahí”, puntualizó.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este martes que hasta el 4 de marzo, el Gobierno tiene un total de 23 solicitudes de protección a candidatos que participarán en las próximas elecciones del domingo 2 de junio.

El Gobierno de México, mediante las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), así como la Guardia Nacional, coordina los mecanismos de seguridad para proteger a candidatos a cargos públicos al igual que a funcionarios, instalaciones e incluso el material electoral para la elección.

El mandatario mexicano subrayó esta mañana en el Salón Tesorería que “todo esto acerca de la violencia y demás, claro que estamos nosotros buscando ayudar, proteger a todos, es nuestra responsabilidad, ¿pero a quién le convendría que hubiesen desgracias? Hay que estar pendientes”.

“Decirles también, si tienen pensado manejar esas estrategias nefastas, dañinas, pues que no van a lograr nada, nada, lo que hay que hacer en campaña es visitar todos los pueblos y presentar propuestas, convencer, persuadir, argumentar, no simular, no mentir, además eso es pecado social”, refirió.

México celebra las elecciones más grandes de su historia el 2 de junio, cuando más de 97 millones de personas están convocadas a renovar 20 mil 375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve Gobiernos estatales. (Fuente: lopezdoriga.com)