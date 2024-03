PLAYA DEL CARMEN, MX.- En abierto desacato a la suspensión de un juez para impedir que continuara la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya por la falta de estudios ambientales, hidrológicos y otros requisitos para mitigar los daños, los trabajos continúan a toda marcha pese a que se siguen destruyendo cenotes, volvió a denunciar el colectivo ‘Sélvame del Tren’ y lo documento con nuevos video donde se observa maquina perforando cavernas de millones de años que salvaguardan la riqueza hídrica de la península de Yucatán.

Aunque desde que comenzaron los trabajos de construcción del Tren Maya en el Tramo 5 se han dado a conocer números videos y evidencias de la destrucción del sistema de cenotes, este martes se difundieron grabaciones explícitas del momento en el que una perforadora está penetrando en una caverna cubierta de estalactitas y con agua cristalina que empieza a contaminarse.

De acuerdo con los ambientalistas, esta caverna es parte del sistema Aktun T´uyul, que es una de las zonas mapeadas por los especialistas y que está interconectada con el resto de sistema de ríos subterráneos que se encuentran en esta zona de la península de Yucatán y que es considerado uno de los más importantes del mundo.

En toda esa zona se están perforando cientos de pilotes de concreto para sostener un carril elevado de varios kilómetros para sostener las vías del Tren Maya que entre Playa del Carmen y Bacalar todavía se encuentra en construcción.

Hilo de hilos de evidencia documentada sobre el Tramo 5 del @TrenMayaMX 🧵 Thead of threads on evidence gathered on Section 5 of the #TrenMaya 👇 #VIDEOS

— CrisNo (@cris_n0) September 30, 2022