PLAYA DEL CARMEN, MX.- Con alianzas estratégicas que se reflejaron en la conformación de su equipo, Lili Campos Miranda, presidente municipal de Solidaridad, se inscribió hoy ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, como la candidata para este mismo cargo, por vía de reelección, por la alianza PAN-PRI, a la cabeza de una planilla que incluye a José Luis “Chanito” Toledo Medina como aspirante a síndico.

En su planillla también están incluidos hijas de los ex presidentes municipales Gabriel Mendicuti Loría (actual regidor) y de Román Quian Alcocer. ‘Chanito’ Toledo es hijo de Marciano Toledo Sánchez, primer alcalde no constitucional de Solidaridad, quien actualmente también es regidor en el Cabildo municipal, cargo al que accedió desde la oposición.

En su mensaje, la edil denunció la guerra sucia que han sufrido, ahora con amenazas a su equipo, y advirtió que no permitirán que regresen aquellos que tenían a Solidaridad sumida en la corrupción.

El registro fue efectuado la tarde de hoy miércoles en la sede distrital número 9 del Instituto Electoral de Quintana Roo, en esta ciudad y atestiguado por una gran multitud.

Después de firmar su registro con Kira Iris San, actual tesorera municipal, quien quedó inscrita como suplente, la alcaldesa salió a dar un discurso frente a los congregados, en el que pidió defender los cambios logrados, para evitar que regresen quienes tenían sumido a Solidaridad en “la corrupción y la basura”.

“Yo recuerdo cómo recibimos Solidaridad: destrozado, sin orden, sin planeación, inseguro”, declaró Lili Campos, quien también acusó a esa anterior administración, de Morena, de haber fomentado la división.

No fue fácil, añadió, pero lograron un gran cambio, para lograr transparencia, combatir la inseguridad y avanzar con rumbo, por lo que conminó a todos a seguir defendiendo este cambio.

Lili Campos también advirtió que se enfrentan a una campaña de desinformación, la que han denunciado de forma reiterada, pero que ahora ha arreciado al grado de que gente de su equipo ha recibido amenazas.

La presidente municipal procedió a presentar a los integrantes de su planilla, empezando con el ex diputado local “Chanito” Toledo Medina, a quien agradeció por sumarse a este proyecto, además de pedirle trabajar por Solidaridad a pesar de las diferencias que mantuvieron en el pasado. También mencionó al ex dirigente del Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, Rubén Aguilar, inscrito como candidato a síndico suplente.

Completan la planilla los candidatos a regidores: Juan Novelo Zapata (ex secretario general del Ayuntamiento), Dana Ramírez Saldaña (dirigente del PAN en Solidaridad), Enrique Martínez Hernández (ex director del Instituto de la Juventud), Teresa Valerio Villar (ex candidata a diputada local), Jorge Ostos Muñoz (ex director de Servicios Generales), Raquel Mendicuti (hija del ex edil Gabriel Mendicuti), y las actuales regidoras, quienes irán por la reelección: Anaisa Quian, Jacqueline Alcocer Dzib y Ángela Sánchez.

Acudieron al evento los dirigentes del PAN, Gerardo González Pavón, y del PRI, Pedro Flota Alcocer; así como la candidata a senadora, Araceli Sandoval; los ex presidentes municipales, Marciano “Chano” Toledo, Gabriel Mendicuti, Román Quián y Román Severo Novelo, entre otras personalidades. (Agencia SIM)