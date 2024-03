REGISTRA ALIANZA MORENISTA CANDIDATURAS EN QR: Tras una jornada de incertidumbre y confusión, se anuncian designaciones esperadas con sorpresas en Cozumel y Lázaro Cárdenas

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Después de semanas de postergar la designación de cuatro de las once alcaldías de Quintana Roo que faltaban por definir y luego de una jornada en las que prevaleció la incertidumbre y por momentos la franca confusión, el partido Morena dio a conocer los nombramientos de sus candidatas y candidatos para los municipios de Benito Juárez (Ana Patricia Peralta de la Peña), Solidaridad (Estefanía Mercado), Othón P. Blanco (Yensunni Hernández) y Cozumel, donde se registró una sorpresa al quedar José Luis Chacón en vez de la actual alcaldesa Juanita Alonzo.

Así las cosas, pasadas las once la noche, poco antes del plazo límite, los representantes de Morena, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, acudieron a las instalaciones del Instituto Electoral de Quintana Roo en Chetumal para registrar en bloque las once candidaturas de la alianza ‘Sigamos Haciendo Historia’.

La lista definitiva quedó conformada de la siguiente forma:

Ana Patricia Peralta | Benito Juárez Yensunni Hernández | Othón P. Blanco Estefanía Mercado | Solidaridad José Luis Chacón | Cozumel Blanca Merari | Puerto Morelos Mary Hernández | Felipe Carrillo Puerto Erick Noé Borges | José María Morelos Atenea Gómez Ricalde | Isla Mujeres José Contreras | Bacalar Nivardo Mena Villanueva | Lázaro Cárdenas Diego Castañón | Tulum

De estos candidatos, cinco estaban designados desde enero, en tanto que cuatro fueron revelados apenas esta noche. Otra sorpresa fue Lázaro Cárdenas, donde Morena tenía designado a un candidato desde enero, lo que fue ignorado por el Partido del Trabajo, al que le tocaba siglar en esta demarcación, y que eligió a Josué Nivardo Mena Villanueva.

Los electos esta misma jornada fueron Ana Paty Peralta de la Peña en Benito Juárez; Estefanía Mercado Asencio en Solidaridad; Yensunni Martínez Hernández en Othón P. Blanco y José Luis Chacón Méndez en Cozumel.

Las tres primeras candidaturas ya eran esperadas, pero la última fue una sorpresa, ya que, de último minuto, Morena optó por no darle la oportunidad de reelección a Juanita Alonso Marrufo. Fuentes señalan que el Partido Verde entregó a cambio la diputación del Distrito 11.

Hay que precisar que en José María Morelos no hay alianza, por lo que cada partido contenderá con su candidato. Morena ya designó al actual alcalde, Erick Borges Yam (quien se inscribió con los demás candidatos de “Juntos Seguimos Haciendo Historia”, como si fueran en coalición), en tanto que el Partido Verde inscribió esta tarde a Luis Carrillo. Del Partido del Trabajo no se sabe si inscribió planilla o hará “alianza de facto”, pues su aspirante, Monterrat Pat, al parecer no cumplía los requisitos.

La dirigente estatal del partido, Jhoana Acosta, reconoció que no todos quedaron contentos con los resultados del proceso interno, pero que se buscará el diálogo para mantener la unidad en el partido.

Previo al registro, Ana Patricia Peralta, quien es actualmente alcaldesa interina en Benito Juárez, confirmó que días antes de iniciar campaña pedirá licencia para ausentarse del cargo y poder dedicarse al cien por ciento a la búsqueda del voto.

La espera fue larga para los seguidores de estas fuerzas políticas, quienes aguardaban afuera de la sede del Instituto Electoral de Quintana Roo, pues la inscripción programada a las cinco de la tarde fue pospuesta hasta las 10 de la noche, aunque los aspirantes arribaron hasta pasadas las 23 horas, muy cerca del plazo fatal para las inscripciones.

Aunque varios actores e integrantes de la dirigencia negaron que estos retrasos en las definiciones fueran un problema, es sabido que tras bambalinas había intensas negociaciones para la integración de las planillas, además de un cuidado de dejar todo al último momento para evitar posibles deserciones a otros proyectos políticos.

Todos los candidatos firmaron los documentos dentro de las oficinas del Ieqroo, donde integrantes de las planillas vitoreaban los nombres de quienes eran llamados. Realizado este trámite, la comitiva se trasladó a las afueras del edificio, donde fueron recibidos con festejos por quienes estaban allí congregados, ondeando banderas color guinda.

(Noticaribe | Con información de Agencia SIM)